मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज कारोबार के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है और लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं। आपकी योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना उचित नहीं होगा। व्यावसायिक मामलों में हर जानकारी की जांच करें और महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लें। पारिवारिक जीवन में आपसी एकता और संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। संतान आपकी किसी बात को नजरअंदाज कर सकती है, इसलिए नाराज होने के बजाय उसे प्यार और समझदारी से अपनी बात समझाएं। कार्यक्षेत्र में बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह को गंभीरता से लेना आपके करियर के लिए फायदेमंद रहेगा। उनके अनुभव से आपको अपनी कार्यशैली सुधारने और आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। आज कारोबार और परिवार, दोनों ही क्षेत्रों में संतुलित व्यवहार बनाए रखना जरूरी होगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।