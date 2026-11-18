धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज का दिन आपके लिए कई शुभ संकेत लेकर आ सकता है। घर में किसी मांगलिक या पारिवारिक कार्यक्रम की तैयारियां शुरू होने की संभावना है, जिससे परिवार के सदस्यों में उत्साह और खुशी बनी रहेगी। हालांकि, खर्च करते समय अपनी वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता दें और केवल उत्साह में आकर बजट से बाहर न जाएं। सरकारी विभाग में लंबे समय से अटका हुआ कोई काम पूरा होने की उम्मीद है, जिससे आपको राहत मिल सकती है। अपनी जिम्मेदारियों और पारिवारिक संबंधों को भी पर्याप्त महत्व दें। दोस्तों के साथ जरूरत से ज्यादा समय बिताने या बेवजह घूमने-फिरने के कारण घर के जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति से बचना ही बेहतर रहेगा। आज समय का सही उपयोग करेंगे और अपनों की अपेक्षाओं का ध्यान रखेंगे तो दिन अधिक सुखद और संतोषजनक साबित हो सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।