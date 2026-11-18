कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज अपने घर का सपना पूरा करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में सकारात्मक खबर मिलने की संभावना है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने के बजाय अपने कामों को स्वयं व्यवस्थित करने का प्रयास करें। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या चल रही है, तो उसे नजरअंदाज न करें। समय रहते डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा। किसी राजनीतिक या प्रभावशाली मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे कोई उपयोगी जानकारी मिल सकती है। मां के साथ बातचीत करने से किसी महत्वपूर्ण मामले में आपको सही दिशा मिल सकती है। उनके अनुभव और सुझावों को महत्व दें। आज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हुए सेहत और परिवार की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना जरूरी होगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।