वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज सेहत के मामले में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। विशेष रूप से खानपान को लेकर लापरवाही न करें और अपनी दिनचर्या संतुलित रखें। घर में मरम्मत, सजावट या रिनोवेशन का काम शुरू हो सकता है। इस काम में समय और मेहनत दोनों लगेंगे, जिसके कारण आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। घर के कामों में अधिक ध्यान देने से दूसरे जरूरी कामों की गति थोड़ी धीमी पड़ सकती है। ऑफिस में मनपसंद जिम्मेदारी या काम न मिलने से निराशा महसूस हो सकती है, लेकिन इससे अपने उत्साह को कम न होने दें। परिस्थितियां हमेशा आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होतीं, इसलिए वर्तमान जिम्मेदारियों को भी पूरी ईमानदारी से निभाएं। काम से पीछे हटने के बजाय अपनी क्षमता साबित करने का प्रयास करें। धैर्य और अनुशासन बनाए रखेंगे तो धीरे-धीरे स्थितियां बेहतर हो सकती हैं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।