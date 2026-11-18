मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज नया वाहन खरीदने का विचार आपके मन में आ सकता है। लंबे समय से यदि आप इस दिशा में योजना बना रहे हैं, तो आगे की प्रक्रिया पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले अपनी जरूरतों, बजट और भविष्य की जिम्मेदारियों का सही आकलन जरूर करें। कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए पूरी मेहनत और निरंतरता बनाए रखना जरूरी होगा।केवल योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए नियमित प्रयास भी करने होंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी महसूस हो तो गुरुजनों और अनुभवी लोगों की सलाह को महत्व दें। संतान की संगति और उसके व्यवहार पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। फिलहाल उधार लेने की योजना टालना बेहतर रहेगा, ताकि आर्थिक दबाव न बढ़े। पिता की कोई बात मन को थोड़ी ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर उनकी बात समझने का प्रयास करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।