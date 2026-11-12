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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka tula rashifal 13 November 2026 today libra horoscope in hindi

आज का राशिफल: तुला राशि वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, रिश्तों में आएगी मधुरता

Fri, 13 Nov 2026 06:36 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 13 Nov 2026 06:36 AM IST
सार

घर में मेहमानों के आगमन से खर्च बढ़ सकते हैं और व्यस्तता भी बनी रह सकती है। इन परिस्थितियों के कारण मन थोड़ा विचलित हो सकता है, लेकिन शांत रहकर एक-एक काम पूरा करेंगे तो दिन को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।

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Aaj ka tula rashifal 13 November 2026 today libra horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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तुला राशि तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। इस राशि के जातक संतुलित विचारों वाले, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी और मिलनसार होते हैं। इन्हें जीवन में शांति, सुंदरता और सामंजस्य पसंद होता है। ये रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के साथ हर परिस्थिति में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। तुला राशि वालों के लिए हीरा या ओपल धारण करना शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करना इनके लिए फलदायी माना जाता है।

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तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope)
आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। आप अपने व्यक्तित्व और कार्यशैली में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर किसी बात को लेकर तनाव या मतभेद हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें और विवाद को बढ़ाने से बचें। मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। संतान की सेहत को लेकर विशेष ध्यान दें और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दें। किसी अनजान व्यक्ति के साथ पैसों का लेन-देन करने से बचें, क्योंकि इसमें नुकसान की आशंका हो सकती है। घर में मेहमानों के आगमन से खर्च बढ़ सकते हैं और व्यस्तता भी बनी रह सकती है। इन परिस्थितियों के कारण मन थोड़ा विचलित हो सकता है, लेकिन शांत रहकर एक-एक काम पूरा करेंगे तो दिन को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।  

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