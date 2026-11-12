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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka vrishabha rashifal 13 November 2026 today taurus horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के बन रहे हैं योग

Fri, 13 Nov 2026 06:29 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 13 Nov 2026 06:29 AM IST
सार

नौकरी से जुड़ी कोई परेशानी यदि लंबे समय से चल रही थी, तो किसी करीबी व्यक्ति की मदद से उसका समाधान निकल सकता है। आज मिलने वाले अवसरों को गंभीरता से लें और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में संकोच न करें।

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aaj ka vrishabha rashifal 13 November 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि
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वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, सुख और वैभव का कारक माना जाता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यवान और व्यवहारिक सोच रखने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में सुख-सुविधाएं और आर्थिक स्थिरता पसंद होती है। वृषभ राशि वालों के लिए हीरा या ओपल रत्न शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आने की मान्यता है।आज का राशिफल

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
आज का दिन आपके लिए खुशियों और नई संभावनाओं से भरा रह सकता है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नजर आ रहा है। कोई नया कोर्स शुरू करने, अपनी पढ़ाई में नई दिशा चुनने या किसी विशेष कौशल को सीखने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में सफलता का आधार बनेगा। आमदनी के नए स्रोत बनने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति के साथ आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। घर में किसी नए मेहमान के आने से रौनक बढ़ सकती है और परिवार के सदस्यों के साथ हंसी-खुशी के पल बिताने का अवसर मिलेगा। नौकरी से जुड़ी कोई परेशानी यदि लंबे समय से चल रही थी, तो किसी करीबी व्यक्ति की मदद से उसका समाधान निकल सकता है। आज मिलने वाले अवसरों को गंभीरता से लें और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में संकोच न करें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 
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