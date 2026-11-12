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आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के बन रहे हैं योग

ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 13 Nov 2026 06:29 AM IST

सार नौकरी से जुड़ी कोई परेशानी यदि लंबे समय से चल रही थी, तो किसी करीबी व्यक्ति की मदद से उसका समाधान निकल सकता है। आज मिलने वाले अवसरों को गंभीरता से लें और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में संकोच न करें।

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