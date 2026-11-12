Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka mithun rashifal 13 ovember 2026 today gemini horoscope in hindi

आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों को मिलेगी नई पहचान, रुके काम हो सकते हैं पूरे

Fri, 13 Nov 2026 06:30 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 13 Nov 2026 06:30 AM IST
सार

सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो लोगों पर भरोसा करने के मामले में सतर्क रहें और किसी की बातों में आकर महत्वपूर्ण निर्णय न लें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। आपकी कोई उपलब्धि या अच्छा काम आपकी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर सकता है।

विज्ञापन
aaj ka mithun rashifal 13 ovember 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मिथुन राशि मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं, जिन्हें बुद्धि, वाणी और संवाद का कारक माना जाता है। इस राशि के जातक चतुर, जिज्ञासु और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। इन्हें नई चीजें सीखना और लोगों से बातचीत करना पसंद होता है। अपनी समझदारी और संवाद कौशल से ये हर परिस्थिति में रास्ता निकाल लेते हैं। इनके लिए पन्ना रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करना लाभकारी माना जाता है।
विज्ञापन


मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज आपकी प्रतिभा और विशेष हुनर आपको दूसरों के बीच अलग पहचान दिला सकता है। कला, रचनात्मकता और किसी खास कौशल से जुड़े कामों में निखार आएगा। आप अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका मन लगेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई उत्साहजनक सूचना मिल सकती है। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करने का अवसर भी बन सकता है। यदि आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो लोगों पर भरोसा करने के मामले में सतर्क रहें और किसी की बातों में आकर महत्वपूर्ण निर्णय न लें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। आपकी कोई उपलब्धि या अच्छा काम आपकी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर सकता है।
विज्ञापन


साप्ताहिक राशिफल: नवंबर का दूसरा सप्ताह किसके लिए रहेगा शुभ? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल
विज्ञापन
विज्ञापन

नवंबर मासिक राशिफल 2026: किसकी होगी तरक्की और किसे मिलेगा धन लाभ? पढ़ें सभी 12 राशियों का भविष्यफल
मिथुन राशि वालों को इस माह मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed