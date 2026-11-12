आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों को मिलेगी नई पहचान, रुके काम हो सकते हैं पूरे
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 13 Nov 2026 06:30 AM IST
सार
सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो लोगों पर भरोसा करने के मामले में सतर्क रहें और किसी की बातों में आकर महत्वपूर्ण निर्णय न लें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। आपकी कोई उपलब्धि या अच्छा काम आपकी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर सकता है।
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विस्तार
मिथुन राशि मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं, जिन्हें बुद्धि, वाणी और संवाद का कारक माना जाता है। इस राशि के जातक चतुर, जिज्ञासु और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। इन्हें नई चीजें सीखना और लोगों से बातचीत करना पसंद होता है। अपनी समझदारी और संवाद कौशल से ये हर परिस्थिति में रास्ता निकाल लेते हैं। इनके लिए पन्ना रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करना लाभकारी माना जाता है।
मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज आपकी प्रतिभा और विशेष हुनर आपको दूसरों के बीच अलग पहचान दिला सकता है। कला, रचनात्मकता और किसी खास कौशल से जुड़े कामों में निखार आएगा। आप अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका मन लगेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई उत्साहजनक सूचना मिल सकती है। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करने का अवसर भी बन सकता है। यदि आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो लोगों पर भरोसा करने के मामले में सतर्क रहें और किसी की बातों में आकर महत्वपूर्ण निर्णय न लें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। आपकी कोई उपलब्धि या अच्छा काम आपकी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज आपकी प्रतिभा और विशेष हुनर आपको दूसरों के बीच अलग पहचान दिला सकता है। कला, रचनात्मकता और किसी खास कौशल से जुड़े कामों में निखार आएगा। आप अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका मन लगेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई उत्साहजनक सूचना मिल सकती है। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करने का अवसर भी बन सकता है। यदि आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो लोगों पर भरोसा करने के मामले में सतर्क रहें और किसी की बातों में आकर महत्वपूर्ण निर्णय न लें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। आपकी कोई उपलब्धि या अच्छा काम आपकी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर सकता है।
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