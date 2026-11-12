आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास, अधूरी इच्छा हो सकती है पूरी

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वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। इस राशि के लोग दृढ़ निश्चयी, साहसी और रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। ये जिस काम को करने की ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। अपनी भावनाओं को आसानी से किसी के सामने जाहिर नहीं करते और हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इनके लिए मूंगा रत्न शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव मिलने की मान्यता है।