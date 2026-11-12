आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास, अधूरी इच्छा हो सकती है पूरी
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 13 Nov 2026 05:39 AM IST
सार
जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से कोई बड़ा पारिवारिक मामला सुलझ सकता है। आज अपनों का सहयोग और आपका धैर्य कई मुश्किलों को आसान बना सकता है।
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विस्तार
वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। इस राशि के लोग दृढ़ निश्चयी, साहसी और रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। ये जिस काम को करने की ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। अपनी भावनाओं को आसानी से किसी के सामने जाहिर नहीं करते और हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इनके लिए मूंगा रत्न शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव मिलने की मान्यता है।
वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज आपके सामने कुछ चुनौतियां जरूर आ सकती हैं, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। साहस, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास के बल पर आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल हो सकते हैं। मन की कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से खुशी और संतोष मिलेगा। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा हो सकती है और बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता निकल सकता है। कार्यक्षेत्र में एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने से व्यस्तता बढ़ सकती है, लेकिन यही अनुभव आपको आगे बढ़ने और अपनी क्षमता साबित करने का अवसर देगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में उपयोगी साबित होगी। जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से कोई बड़ा पारिवारिक मामला सुलझ सकता है। आज अपनों का सहयोग और आपका धैर्य कई मुश्किलों को आसान बना सकता है।साप्ताहिक राशिफल: नवंबर का दूसरा सप्ताह किसके लिए रहेगा शुभ? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज आपके सामने कुछ चुनौतियां जरूर आ सकती हैं, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। साहस, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास के बल पर आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल हो सकते हैं। मन की कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से खुशी और संतोष मिलेगा। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा हो सकती है और बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता निकल सकता है। कार्यक्षेत्र में एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने से व्यस्तता बढ़ सकती है, लेकिन यही अनुभव आपको आगे बढ़ने और अपनी क्षमता साबित करने का अवसर देगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में उपयोगी साबित होगी। जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से कोई बड़ा पारिवारिक मामला सुलझ सकता है। आज अपनों का सहयोग और आपका धैर्य कई मुश्किलों को आसान बना सकता है।साप्ताहिक राशिफल: नवंबर का दूसरा सप्ताह किसके लिए रहेगा शुभ? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।