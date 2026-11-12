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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 13 November 2026 today aries horoscope in hindi

आज का राशिफल: मेष राशि वालों के लिए खास रहेगा दिन, करियर में मिल सकती है नई सफलता

Fri, 13 Nov 2026 06:27 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 13 Nov 2026 06:27 AM IST
सार

कारोबार में भी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें। जल्दबाजी में उठाया गया कदम भविष्य में परेशानी या पछतावे का कारण बन सकता है। आज धैर्य से काम लेना ही आपके हित में रहेगा।

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Aaj ka mesh rashifal 13 November 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मेष राशि को ज्योतिष शास्त्र की पहली राशि माना जाता है। इसके स्वामी मंगल देव हैं। इस राशि के जातक आत्मविश्वास से भरपूर, साहसी और निडर स्वभाव के होते हैं। ये अपनी बात खुलकर रखने में विश्वास करते हैं और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मूंगा रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। वहीं, मंगलवार के दिन मंगल देव की पूजा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है।

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मेष राशि
आज आपके लिए रिश्तों को संभालना और अपनों की भावनाओं को समझना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। प्यार, धैर्य और समझदारी से आप कई मुश्किल परिस्थितियों को भी आसानी से संभाल सकते हैं। जीवनसाथी आपकी किसी बात से नाराज हो सकते हैं, इसलिए उनकी भावनाओं को नजरअंदाज न करें और समय रहते बातचीत करके मनमुटाव दूर करने की कोशिश करें। आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि आप उधार लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिलहाल इस विचार को टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे चलकर इसे चुकाने का दबाव बढ़ सकता है। कारोबार में भी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें। जल्दबाजी में उठाया गया कदम भविष्य में परेशानी या पछतावे का कारण बन सकता है। आज धैर्य से काम लेना ही आपके हित में रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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