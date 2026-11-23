सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज कुछ उलझनें और असमंजस की स्थिति आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। लंबे समय से अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए समय अनुकूल नजर आ रहा है। अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने पर विशेष ध्यान दें। पूजा-पाठ, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगाने से मानसिक शांति और सकारात्मकता महसूस होगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का अवसर मिल सकता है। आपकी छोटी-सी मदद भी किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है और आपको भीतर से संतोष मिलेगा। हालांकि, साझेदारी में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। आज भावनाओं के साथ-साथ व्यावहारिक समझदारी बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।