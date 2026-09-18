आज का राशिफल: सिंह राशि वालों का लाभ के साथ खर्च भी बढ़ सकता है, पढ़ें 19 सितंबर का राशिफल

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

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आज आपके मन में चल रही कई उलझनों का समाधान मिल सकता है। पिछले कुछ समय से जिस विषय को लेकर आप असमंजस में थे, उससे जुड़ी तस्वीर धीरे-धीरे स्पष्ट होगी। किसी महत्वपूर्ण काम से आर्थिक या व्यावसायिक लाभ मिलने के साथ अधूरा कार्य भी पूरा हो सकता है। हालांकि खर्चों में बढ़ोतरी आपके बजट को प्रभावित कर सकती है, इसलिए आमदनी के साथ बचत पर भी ध्यान दें। बिना जरूरत खरीदारी करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।निजी मामलों में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और उनके साथ किसी जरूरी काम को पूरा करने में आसानी होगी। नवविवाहित दंपति साथ में धार्मिक यात्रा, मंदिर दर्शन या किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाने की योजना बना सकते हैं। इससे रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों वाला रह सकता है। आपकी लगातार अच्छी कार्यक्षमता देखकर वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रमोशन या नई जिम्मेदारी पर विचार कर सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित रखना आज आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा।करियर: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत।धन: लाभ के साथ खर्च भी बढ़ सकता है।परिवार: भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।दांपत्य: धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।