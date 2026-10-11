आज का राशिफल: सिंह राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, करियर में आगे बढ़ने के बनेंगे अवसर

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आज धैर्य और समझदारी आपके सबसे मजबूत हथियार रहेंगे। परिवार में छोटी-मोटी परेशानियां मन को विचलित कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को संभाल लेंगे। किसी को कोई वादा करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच लें। अधूरे कामों को टालते रहना आज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखें, खासकर किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह विचार करें। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मन को शांति मिलेगी। अतीत की गलतियां आज आपको ऐसी सीख देंगी, जो आने वाले समय को बेहतर बनाने में काम आएगी।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।