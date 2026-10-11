आज का राशिफल: सिंह राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, करियर में आगे बढ़ने के बनेंगे अवसर
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 12 Oct 2026 04:40 AM IST
सार
आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखें, खासकर किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह विचार करें। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मन को शांति मिलेगी। अतीत की गलतियां आज आपको ऐसी सीख देंगी, जो आने वाले समय को बेहतर बनाने में काम आएगी।
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विस्तार
सिंह राशि के लोग आत्मविश्वासी, साहसी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनमें नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता होती है और ये अपनी अलग पहचान बनाने की इच्छा रखते हैं। इसे अग्नि तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो आत्मबल, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता के कारक माने जाते हैं।
सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज धैर्य और समझदारी आपके सबसे मजबूत हथियार रहेंगे। परिवार में छोटी-मोटी परेशानियां मन को विचलित कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को संभाल लेंगे। किसी को कोई वादा करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच लें। अधूरे कामों को टालते रहना आज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखें, खासकर किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह विचार करें। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मन को शांति मिलेगी। अतीत की गलतियां आज आपको ऐसी सीख देंगी, जो आने वाले समय को बेहतर बनाने में काम आएगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज धैर्य और समझदारी आपके सबसे मजबूत हथियार रहेंगे। परिवार में छोटी-मोटी परेशानियां मन को विचलित कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को संभाल लेंगे। किसी को कोई वादा करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच लें। अधूरे कामों को टालते रहना आज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखें, खासकर किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह विचार करें। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मन को शांति मिलेगी। अतीत की गलतियां आज आपको ऐसी सीख देंगी, जो आने वाले समय को बेहतर बनाने में काम आएगी।
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