आज का राशिफल: सिंह राशि के जातकों के विवाह से जुड़ी पुरानी अड़चन दूर होंगी, पढ़ें 1 सितंबर का राशिफल

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। आज का राशिफल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। सुबह से ही कामकाज की जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी और कई जरूरी कार्य एक साथ संभालने पड़ सकते हैं। लगातार मेहनत करने से दिन थोड़ा थकाऊ जरूर रहेगा, लेकिन आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए कोई नई साझेदारी का प्रस्ताव सामने आ सकता है। किसी अनुभवी या भरोसेमंद व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने से भविष्य में व्यापार को विस्तार देने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, साझेदारी से पहले सभी शर्तों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ लें।पारिवारिक जीवन में आज खुशियां दस्तक दे सकती हैं। घर में विवाह से जुड़ा कोई पुराना मामला लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसमें समाधान निकलने की उम्मीद है। आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक कर्ज लेने से बचना आपके लिए बेहतर होगा। अचानक जरूरत पड़ने पर भी किसी से बड़ी रकम उधार लेने से पहले भविष्य की स्थिति पर विचार करें। कर्ज का दबाव आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है। वहीं, काम की अधिकता के कारण शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है। लगातार स्क्रीन देखने या तनाव लेने से सिरदर्द भी परेशान कर सकता है।करियर: मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं।कारोबार: नई पार्टनरशिप भविष्य में लाभ दे सकती है।परिवार: विवाह से जुड़ी पुरानी अड़चन दूर हो सकती है।धन: जरूरत के बावजूद कर्ज लेने से बचें।सेहत: अधिक काम से थकान और सिरदर्द हो सकता है।सावधानी: काम के बीच पर्याप्त आराम और ब्रेक लेते रहें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।