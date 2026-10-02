आज का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

11:46-12:33सूर्योदय का समय- 06:16सूर्यास्त का समय- 18:0चन्द्रोदय- 21:19चन्द्रास्त- 10:50गुलिक काल:06:16-07:44राहुकाल: 09:13-10:41यमगण्ड: 13:38-15:07काल - सुबह 6:14 से 7:43 बजे तकशुभ - सुबह 7:43 से 9:12 बजे तकरोग - सुबह 9:12 से 10:41 बजे तकउद्वेग - सुबह 10:41 से दोपहर 12:09 बजे तकचर - दोपहर 12:09 से 1:38 बजे तकलाभ - दोपहर 1:38 से 3:07 बजे तकअमृत - दोपहर 3:07 से 4:36 बजे तककाल - शाम 4:36 से 6:04 बजे तकशुभ - शाम 6:04 से 7:33 बजे तकअमृत - शाम 7:33 से 9:02 बजे तकचर - रात 9:02 से 10:31 बजे तकरोग - रात 10:31 से 12:00 बजे तककाल- रात 12:00 से 1:29 बजे तकलाभ - रात 1:29 से 2:58 बजे तकउद्वेग - रात 2:58 से 4:27 बजे तकशुभ - सुबह 4:27 से 5:56 बजे तक