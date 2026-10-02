आज का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sat, 03 Oct 2026 05:21 AM IST
सार
3 October Ka Panchang: 3 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 3 October: 3 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर आर्द्रा नक्षत्र और वारीयन योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं। आइए जानते हैं 03 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 03 अक्तूबर 2026
|तिथि
|सप्तमी
|07:59 तक
|नक्षत्र
|आर्द्रा
|25:29 तक
|प्रथम करण
|बव
|10:15 तक
|द्वितीय करण
|विष्टि
|07:59: तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|शनिवार
|योग
|वारीयन
|15:20 तक
|सूर्योदय
|06:16
|सूर्यास्त
|18:04
|चंद्रमा
|मिथुन राशि में
|राहुकाल
|09:13-10:41
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:46-12:33
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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:46-12:33
सूर्योदय का समय- 06:16
सूर्यास्त का समय- 18:0
चन्द्रोदय- 21:19
चन्द्रास्त- 10:50
आज का अशुभ मुहूर्त - 3 अक्तूबर 2026
गुलिक काल:06:16-07:44
राहुकाल: 09:13-10:41
यमगण्ड: 13:38-15:07
काल - सुबह 6:14 से 7:43 बजे तक
शुभ - सुबह 7:43 से 9:12 बजे तक
रोग - सुबह 9:12 से 10:41 बजे तक
उद्वेग - सुबह 10:41 से दोपहर 12:09 बजे तक
चर - दोपहर 12:09 से 1:38 बजे तक
लाभ - दोपहर 1:38 से 3:07 बजे तक
अमृत - दोपहर 3:07 से 4:36 बजे तक
काल - शाम 4:36 से 6:04 बजे तक
शुभ - शाम 6:04 से 7:33 बजे तक
अमृत - शाम 7:33 से 9:02 बजे तक
चर - रात 9:02 से 10:31 बजे तक
रोग - रात 10:31 से 12:00 बजे तक
काल- रात 12:00 से 1:29 बजे तक
लाभ - रात 1:29 से 2:58 बजे तक
उद्वेग - रात 2:58 से 4:27 बजे तक
शुभ - सुबह 4:27 से 5:56 बजे तक
11:46-12:33
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सूर्योदय का समय- 06:16
सूर्यास्त का समय- 18:0
चन्द्रोदय- 21:19
चन्द्रास्त- 10:50
आज का अशुभ मुहूर्त - 3 अक्तूबर 2026
गुलिक काल:06:16-07:44
राहुकाल: 09:13-10:41
यमगण्ड: 13:38-15:07
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काल - सुबह 6:14 से 7:43 बजे तक
शुभ - सुबह 7:43 से 9:12 बजे तक
रोग - सुबह 9:12 से 10:41 बजे तक
उद्वेग - सुबह 10:41 से दोपहर 12:09 बजे तक
चर - दोपहर 12:09 से 1:38 बजे तक
लाभ - दोपहर 1:38 से 3:07 बजे तक
अमृत - दोपहर 3:07 से 4:36 बजे तक
काल - शाम 4:36 से 6:04 बजे तक
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शुभ - शाम 6:04 से 7:33 बजे तक
अमृत - शाम 7:33 से 9:02 बजे तक
चर - रात 9:02 से 10:31 बजे तक
रोग - रात 10:31 से 12:00 बजे तक
काल- रात 12:00 से 1:29 बजे तक
लाभ - रात 1:29 से 2:58 बजे तक
उद्वेग - रात 2:58 से 4:27 बजे तक
शुभ - सुबह 4:27 से 5:56 बजे तक