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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 3 October 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन? पढ़ें 3 अक्तूबर का राशिफल

Sat, 03 Oct 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 03 Oct 2026 05:11 AM IST
सार

आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस महसूस करेंगे। काम से जुड़े निर्णय लेते समय आपकी सोच स्पष्ट रहेगी, जिससे जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

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Aaj ka kumbh rashifal 3 October 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस महसूस करेंगे। काम से जुड़े निर्णय लेते समय आपकी सोच स्पष्ट रहेगी, जिससे जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का अवसर मिल सकता है। दूसरों के काम आने से आपको भीतर से संतोष और खुशी मिलेगी। परिवार में किसी समस्या को लेकर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। शांतिपूर्ण बातचीत और व्यावहारिक सोच के जरिए आप घर के सदस्यों के बीच चल रही उलझन को सुलझाने में मदद करेंगे।
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संपत्ति से संबंधित कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है। हालांकि जमीन या मकान से जुड़ा निर्णय लेने से पहले कागजात और सभी जरूरी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें। संतान से किया हुआ कोई वादा पूरा करने से उसके मन में आपके प्रति विश्वास और बढ़ेगा। कारोबार में दिन थोड़ा व्यस्त और उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई देगी। किसी नए सौदे में जल्दबाजी से बचें और जरूरी बातचीत लिखित रूप में रखें।
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मुख्य बिंदु:
करियर: आत्मविश्वास के साथ काम पूरा करेंगे।
व्यापार: शुरुआत में हलचल, बाद में स्थिति बेहतर होगी।
धन: संपत्ति से अवसर मिल सकता है।
परिवार: आपकी समझदारी से समस्या सुलझेगी।
सलाह: संपत्ति के कागजात जांचकर ही फैसला लें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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