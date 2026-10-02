आज का राशिफल: मीन राशि वाले छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें, पढ़ें 3 अक्तूबर का राशिफल

मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। आज का राशिफल

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आज आपका ध्यान अपनी सेहत और दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित रखने पर अधिक रहेगा। किसी छोटी शारीरिक परेशानी को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते उस पर ध्यान देना बेहतर होगा। आराम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या से आप खुद को अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की बातों या व्यवहार से आप प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय केवल दूसरों की राय पर निर्भर न रहें। अपनी समझ और परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही कोई कदम उठाएं।जमीन-जायदाद या संपत्ति से जुड़े काम करने वाले लोगों के लिए दिन राहत देने वाला हो सकता है। कानूनी या सरकारी प्रक्रिया से संबंधित कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है, जिससे लंबे समय से चली आ रही चिंता कम होगी। आर्थिक मामलों में किसी को वादा करने या जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी स्थिति जरूर जांच लें। भावनाओं में आकर ऐसी बात न कहें जिसे बाद में निभाना मुश्किल हो। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। दिन के अंत में परिवार के साथ शांत समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा।स्वास्थ्य: छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें।करियर: संयम से काम करने पर लाभ होगा।संपत्ति: सरकारी या कानूनी राहत मिल सकती है।धन: अपनी क्षमता के अनुसार ही वादा करें।सलाह: महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी समझ को प्राथमिकता दें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।