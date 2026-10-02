फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Jitiya Vrat 2026 upay according to zodiac sign in hindi and their benefits

जितिया व्रत 2026: अपनी राशि अनुसार करें ये सरल उपाय, संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन का मिलेगा आशीर्वाद

Fri, 02 Oct 2026 12:58 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 02 Oct 2026 12:58 PM IST
सार

Jitiya Vrat 2026: इस साल जितिया व्रत 3 अक्तूबर 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन अपनी राशि के अनुसार कुछ उपाय करना अधिक प्रभावी हो सकता है। इससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती हैं।

विज्ञापन
Jitiya Vrat 2026 upay according to zodiac sign in hindi and their benefits
जितिया व्रत 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

Jitiya Vrat 2026: इस साल जितिया व्रत 3 अक्तूबर 2026 को मनाया जाएगा। मान्यता है कि, इस शुभ दिन पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। हिंदू धर्म में इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें करीब 36 घंटे तक अन्न- जल का त्याग किया जाता है। जितिया व्रत के दिन पूजा-पाठ के साथ दान-पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि, राशि के अनुसार उपाय अधिक प्रभावी हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि, इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करने से संतान के जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है और परिवार में सकारात्मकता आती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जितिया व्रत पर राशि अनुसार किन उपायों को किया जा सकता है।

Jitiya Vrat 2026 upay according to zodiac sign in hindi and their benefits
Jitiya Vrat 2026 - फोटो : AI
  • मेष राशि की महिलाएं जितिया व्रत की पूजा के दौरान जीमूतवाहन देव को लाल पुष्प और गुड़ अर्पित करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इससे संतान के जीवन में सुख-शांति और खुशहाली की कामना की जाती है।
  • वृषभ राशि की महिलाओं को पूजा के दौरान जीमूतवाहन देव को सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे परिवार में सुख-समृद्धि बनाए रखने की कामना की जाती है।
Jitiya Vrat 2026 upay according to zodiac sign in hindi and their benefits
Jitiya Vrat 2026 - फोटो : AI
  • मिथुन राशि की महिलाएं जितिया व्रत के दिन हरी वस्तुओं का दान करें। इसके अलावा पूजा के दौरान दूर्वा घास के 21 जोड़े जीमूतवाहन देव को अर्पित करें। 
  • कर्क राशि की महिलाएं संतान की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से कच्चे दूध और चावल का दान करें। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Jitiya Vrat 2026 upay according to zodiac sign in hindi and their benefits
Jitiya Vrat 2026 - फोटो : freepik
  • सिंह राशि की महिलाएं जितिया व्रत की पूजा में जीमूतवाहन भगवान को लाल चंदन का तिलक लगाएं। इसे शुभ उपाय माना गया है।
  • कन्या राशि की महिलाएं जितिया व्रत के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किया गया दान परिवार में सुख-शांति की कामना के लिए शुभ माना जाता है।
विज्ञापन
Jitiya Vrat 2026 upay according to zodiac sign in hindi and their benefits
Jitiya Vrat 2026 - फोटो : freepik
  • तुला राशि की महिलाएं पूजा के दौरान खीर का भोग लगाएं। इसके बाद खीर को छोटी कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांटें।
  • वृश्चिक राशि की महिलाएं पूजा के बाद अपने बच्चे की दाहिनी कलाई पर कलावा बांधें। मान्यता के अनुसार, कलावा रक्षा और मंगलकामना का प्रतीक माना जाता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed