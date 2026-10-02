आज का राशिफल: इन 3 राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, नौकरी-व्यापार को लेकर मिलेगी खुशखबरी

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए दिन लकी रहेगी। कोई अपना आपसे खास मिलने आ सकता है। कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। कार्यक्षेत्र में बॉस का सहयोग मिलेगा। आपकी विनम्रता से कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को मनचाहा लाभ आज होगा। आर्थिक मामलों में ईमानदारी और सही निर्णय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का यह अच्छा समय है।
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आज का राशिफल
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मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को बड़ी सफलता आज मिल सकती है। पुरानी गलतियां आप सुधारने में कामयाब रहेंगे। व्यापार की सभी योजनाएं सही निर्णय लेने में मदद करेंगी। नजदीकी लोगों का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा।
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आज का राशिफल
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए दिन खास रहेगा, क्योंकि लंबे समय से रुका हुआ काम भी पूरा होने की संभावना है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह से जुड़ी अड़चन किसी करीबी की मदद से दूर होने के संकेत हैं।
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आज का राशिफल
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सिंह राशि
सिंह राशि वालों की किसी बड़ी डील में आखिरी समय पर अड़चन आ सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से जल्द रास्ता निकल सकता है। वहीं, पुराने निवेश से आर्थिक लाभ आज होगा।