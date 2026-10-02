आज का राशिफल: इन 3 राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, नौकरी-व्यापार को लेकर मिलेगी खुशखबरी

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए दिन लकी रहेगी। कोई अपना आपसे खास मिलने आ सकता है। कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। कार्यक्षेत्र में बॉस का सहयोग मिलेगा। आपकी विनम्रता से कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को मनचाहा लाभ आज होगा। आर्थिक मामलों में ईमानदारी और सही निर्णय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का यह अच्छा समय है।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को बड़ी सफलता आज मिल सकती है। पुरानी गलतियां आप सुधारने में कामयाब रहेंगे। व्यापार की सभी योजनाएं सही निर्णय लेने में मदद करेंगी। नजदीकी लोगों का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा।

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए दिन खास रहेगा, क्योंकि लंबे समय से रुका हुआ काम भी पूरा होने की संभावना है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह से जुड़ी अड़चन किसी करीबी की मदद से दूर होने के संकेत हैं।

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