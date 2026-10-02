आज का राशिफल: धनु राशि वाले बड़े फैसलों में धैर्य बनाए रखें, पढ़ें 3 अक्तूबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज किसी भी महत्वपूर्ण काम में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और विवेक से आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी निर्णय को तुरंत लेने का दबाव महसूस हो तो पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें। परिवार के किसी बड़े सदस्य, विशेषकर पिता की सलाह आपको सही दिशा दिखा सकती है। उनके अनुभव से आपको ऐसी बात समझने में मदद मिलेगी, जिसे आप अकेले नजरअंदाज कर सकते थे। संतान की खुशी के लिए कोई जरूरी वस्तु या पसंद की चीज खरीदने का मन बनेगा।आपकी यह पहल बच्चे के चेहरे पर खुशी ला सकती है और परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की बातों को गंभीरता से लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। उनके सुझावों को अपनी कार्यशैली में शामिल करने से काम की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। लंबे समय से मन में दबी कोई इच्छा पूरी होने की संभावना से दिन विशेष बन सकता है। घर में पूजा-पाठ, धार्मिक गतिविधि या आध्यात्मिक वातावरण से मन को शांति मिलेगी। किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा भी खत्म हो सकती है।करियर: वरिष्ठों की सलाह उपयोगी रहेगी।परिवार: संतान के साथ खुशी का समय मिलेगा।धन: खरीदारी में जरूरत का ध्यान रखें।मन: पुरानी इच्छा पूरी होने से खुशी मिलेगी।सलाह: बड़े फैसलों में धैर्य बनाए रखें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।