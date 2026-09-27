आज का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 28 Sep 2026 01:47 AM IST
सार
28 September Ka Panchang: 28 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मेष राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं।
विज्ञापन
विस्तार
Panchang 28 September: 28 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर ध्रुव नक्षत्र और व्याघात योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। आइए जानते हैं 28 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
विज्ञापन
आज का पंचांग-28 सितंबर 2026
|तिथि
|द्वितीया
|19:13 तक
|नक्षत्र
|रेवती
|10:16 तक
|प्रथम करण
|तैतिल
|08:09:तक
|द्वितीय करण
|गर
|19:13 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|सोमवार
|योग
|ध्रुव
|08:53 तक
|सूर्योदय
|06:13
|सूर्यास्त
|18:09
|चंद्रमा
|मेष राशि में
|राहुकाल
|07:43-09:12
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:47-12:35
बृहस्पति नक्षत्र गोचर 2026: अश्लेषा नक्षत्र के चौथे पद में गुरु का प्रवेश, इन 6 राशियों को होगा लाभ
विज्ञापन
विज्ञापन
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:47-12:35
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 28 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:13
सूर्यास्त का समय- 18:09
चन्द्रोदय- 18:22
चन्द्रास्त- 06:32
आज का अशुभ मुहूर्त - 28 सितंबर 2026
गुलिक काल: 13:41-15:10
राहुकाल: :07:43-09:12
यमगण्ड: 10:42-12:11
दिन का चौघड़िया
अमृत - सुबह 6:12 से 7:42 बजे तक
काल - सुबह 7:42 से 9:12 बजे तक
शुभ - सुबह 9:12 से 10:41 बजे तक
रोग - सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 बजे तक
उद्वेग- दोपहर 12:11 से 1:41 बजे तक
चर - दोपहर 1:41 से 3:11 बजे तक
लाभ - दोपहर 3:11 से 4:41 बजे तक
अमृत - शाम 4:41 से 6:10 बजे तक
रात का चौघड़िया
चर - शाम 6:10 से 7:41 बजे तक
रोग - शाम 7:41 से 9:11 बजे तक
काल - रात 9:11 से 10:41 बजे तक
लाभ - रात 10:41 से 12:11 बजे तक
उद्वेग - रात 12:11 से 1:42 बजे तक
शुभ- रात 1:42 से 3:12 बजे तक
अमृत - रात 3:12 से 4:42 बजे तक
चर- सुबह 4:42 से 6:12 बजे तक
11:47-12:35
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 28 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:13
सूर्यास्त का समय- 18:09
चन्द्रोदय- 18:22
चन्द्रास्त- 06:32
आज का अशुभ मुहूर्त - 28 सितंबर 2026
गुलिक काल: 13:41-15:10
राहुकाल: :07:43-09:12
यमगण्ड: 10:42-12:11
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल28 सितंबर 2026, का चौघड़िया
दिन का चौघड़िया
अमृत - सुबह 6:12 से 7:42 बजे तक
काल - सुबह 7:42 से 9:12 बजे तक
शुभ - सुबह 9:12 से 10:41 बजे तक
रोग - सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 बजे तक
उद्वेग- दोपहर 12:11 से 1:41 बजे तक
चर - दोपहर 1:41 से 3:11 बजे तक
लाभ - दोपहर 3:11 से 4:41 बजे तक
अमृत - शाम 4:41 से 6:10 बजे तक
रात का चौघड़िया
चर - शाम 6:10 से 7:41 बजे तक
रोग - शाम 7:41 से 9:11 बजे तक
काल - रात 9:11 से 10:41 बजे तक
लाभ - रात 10:41 से 12:11 बजे तक
उद्वेग - रात 12:11 से 1:42 बजे तक
शुभ- रात 1:42 से 3:12 बजे तक
अमृत - रात 3:12 से 4:42 बजे तक
चर- सुबह 4:42 से 6:12 बजे तक