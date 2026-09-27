आज का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

11:47-12:35सूर्योदय का समय- 06:13सूर्यास्त का समय- 18:09चन्द्रोदय- 18:22चन्द्रास्त- 06:32गुलिक काल: 13:41-15:10राहुकाल: :07:43-09:12यमगण्ड: 10:42-12:11अमृत - सुबह 6:12 से 7:42 बजे तककाल - सुबह 7:42 से 9:12 बजे तकशुभ - सुबह 9:12 से 10:41 बजे तकरोग - सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 बजे तकउद्वेग- दोपहर 12:11 से 1:41 बजे तकचर - दोपहर 1:41 से 3:11 बजे तकलाभ - दोपहर 3:11 से 4:41 बजे तकअमृत - शाम 4:41 से 6:10 बजे तकचर - शाम 6:10 से 7:41 बजे तकरोग - शाम 7:41 से 9:11 बजे तककाल - रात 9:11 से 10:41 बजे तकलाभ - रात 10:41 से 12:11 बजे तकउद्वेग - रात 12:11 से 1:42 बजे तकशुभ- रात 1:42 से 3:12 बजे तकअमृत - रात 3:12 से 4:42 बजे तकचर- सुबह 4:42 से 6:12 बजे तक