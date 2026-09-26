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अक्तूबर मासिक अंक ज्योतिष: किसी के लिए तरक्की तो किसी के लिए बदलाव, जानें करियर, धन और रिश्तों का हाल

Sun, 27 Sep 2026 09:38 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 27 Sep 2026 09:38 AM IST
सार

Monthly Numerology October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार अक्तूबर का महीना नई शुरुआत और बदलावों का संकेत दे रहा है। जन्म तारीख से बनने वाले मूलांक के आधार पर हर व्यक्ति के लिए इस महीने का प्रभाव अलग हो सकता है।

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Monthly Numerology October New Beginnings and Major Changes From Career to Finances
मासिक अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

अंक ज्योतिष के लिहाज से अक्तूबर 2026 को नई योजनाओं और बदलावों से जुड़ा महीना माना जा सकता है। साल 2026 का मूलांक 1 है और अक्तूबर महीने का अंक भी 1 बनता है। अंक ज्योतिष में मूलांक 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है। ऐसे में इस महीने आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति प्रभावी रह सकती है। यह समय पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे की योजनाओं पर काम करने और जरूरी फैसले लेने का अवसर दे सकता है। कुछ लोगों को नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के मौके मिल सकते हैं, जबकि कुछ जातक अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं जन्म तारीख के आधार पर मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अक्तूबर 2026 कैसा रह सकता है।

Monthly Numerology October New Beginnings and Major Changes From Career to Finances
मासिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

मूलांक 1
जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 माना जाता है। अक्तूबर में आप अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने और उनका इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ काम को लेकर उत्साह बना रह सकता है। इस दौरान आपके सामने आगे बढ़ने के नए विकल्प आ सकते हैं। अपनी प्रतिभा को सही दिशा में लगाकर आप किसी पुराने लक्ष्य पर दोबारा काम शुरू कर सकते हैं। नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने और अपने काम करने के तरीके में सुधार लाने के लिए भी यह अवधि उपयोगी रह सकती है।

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मासिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

मूलांक 2
2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 2 होता है। इस मूलांक के जातकों के लिए अक्तूबर पारिवारिक और पेशेवर दोनों मामलों में बदलाव लेकर आ सकता है। घर-परिवार में किसी पुराने मतभेद को बातचीत के जरिए सुलझाने का अवसर मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रह सकती है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जिसका फायदा करियर या कारोबार में मिल सकता है। रिश्तों में भी आपसी समझ और मधुरता बनाए रखने के अवसर मिलेंगे।

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मासिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

मूलांक 3
3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातकों का मूलांक 3 होता है। अक्तूबर में अपनी योग्यता और विचारों को दूसरों के सामने प्रभावी तरीके से रखने का मौका मिल सकता है। आपकी बातचीत का तरीका लोगों पर प्रभाव डाल सकता है। कामकाज में आपकी प्रतिभा को पहचान मिलने की संभावना है। सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान बढ़ सकता है और नए संपर्क भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते हैं। कारोबार से जुड़े जातकों के लिए भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर बनाए रखने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना लाभकारी रहेगा।

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मासिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

मूलांक 4
4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 4 होता है। इस महीने आपकी मेहनत के परिणाम सामने आने के संकेत हैं। नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर अपने काम के लिए प्रशंसा मिल सकती है और जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। पद या भूमिका में बदलाव के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार आने की संभावना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश की पूजा और सकारात्मक प्रयासों से रुके हुए कामों को गति मिलने की उम्मीद रखी जा सकती है।

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