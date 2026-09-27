साप्ताहिक लव राशिफल: वृषभ, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए रिश्तों में बढ़ेगी गंभीरता, पढ़ें दैनिक लव राशिफल

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Weekly Numerology Predictions 28 September to 4 October 2026: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख से प्राप्त मूलांक के आधार पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत बताए जाते हैं। 28 सितंबर से 4 अक्तूबर 2026 तक का सप्ताह मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। इस दौरान किसी मूलांक के लिए करियर में आगे बढ़ने और नए अवसर मिलने की संभावना बन सकती है, तो किसी को काम के साथ आराम और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक मूलांक 1 से 9 वालों के लिए करियर, धन और रिश्तों के मामले में सप्ताह कैसा रह सकता है।

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साप्ताहिक मेष लव राशिफल (Weekly Aries Love Horoscope): इस सप्ताह निजी जीवन और रिश्तों से जुड़ी भावनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे। बुधवार के बाद घर-परिवार की जिम्मेदारियां और आर्थिक मामलों से जुड़ी बातें ध्यान खींच सकती हैं। किसी पुराने विषय पर परिवार में चर्चा होने से तनाव बढ़ने की आशंका है, इसलिए छोटी बात को बहस में बदलने से बचें। प्रेम संबंधों में सप्ताहांत पर कोई पुराना मुद्दा दोबारा सामने आ सकता है। शादीशुदा जातकों को बातचीत के दौरान संयम रखना चाहिए। सप्ताह के अंत तक आप रिश्तों में शांति और भावनात्मक सुकून को अधिक महत्व देंगे।

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साप्ताहिक वृष लव राशिफल (Weekly Taurus Love Horoscope): इस सप्ताह आप अपने मन की बातें आसानी से किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। शुरुआत में थोड़ा शांत रहना और अकेले समय बिताना आपको अच्छा लग सकता है। बुधवार के बाद आत्मविश्वास में सुधार होगा और शुक्रवार से परिवार के साथ बातचीत बढ़ेगी। घर के खर्च या जिम्मेदारियों को लेकर किसी करीबी से हुई बातचीत रिश्ते की कुछ अनकही बातों को सामने ला सकती है। सप्ताहांत में पार्टनर के साथ किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है। इसे रिश्ते की बड़ी समस्या मानने के बजाय एक-दूसरे की बात समझने की कोशिश करें। परिवार में भी दूरी महसूस हो तो संवाद के जरिए माहौल बेहतर किया जा सकता है।

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साप्ताहिक मिथुन लव राशिफल (Weekly Gemini Love Horoscope): सप्ताह की शुरुआत सामाजिक गतिविधियों और दोस्तों के साथ समय बिताने से हो सकती है। इसके बाद आपका मन कुछ पुरानी घटनाओं या अधूरी भावनाओं की तरफ जा सकता है। किसी पुराने रिश्ते या अधूरी बातचीत की याद आपको परेशान कर सकती है। रिलेशनशिप में रहने वाले जातकों को बीती बातों को बार-बार दोहराने से बचना चाहिए। सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई पुराना परिचित दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में केवल भावनाओं के आधार पर फैसला लेने के बजाय यह देखना जरूरी होगा कि पुराने मतभेदों की वजह वास्तव में बदली है या नहीं। रविवार को परिवार के साथ बातचीत भी महत्वपूर्ण रह सकती है।

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