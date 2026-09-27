राशिफल 28 सितंबर: कर्क, सिंह और मकर राशि वालों को मिल सकते हैं सफलता के नए मौके, पढ़ें दैनिक राशिफल

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Rashifal 28 September 2026: सोमवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से सभी राशियों के लिए अलग-अलग प्रभाव लेकर आ सकता है। किसी राशि के जातकों को कामकाज में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। वहीं, पारिवारिक और निजी जीवन में भी ग्रहों की स्थिति का असर देखने को मिल सकता है। मेष से लेकर मकर राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, कारोबार, धन, परिवार और रिश्तों के लिहाज से कैसा रहेगा, यह जानना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। कुछ लोगों को रुके हुए काम पूरे होने की उम्मीद रहेगी, जबकि कुछ जातकों को अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। आज जल्दबाजी के बजाय परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना बेहतर माना जा सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जानते हैं 28 सितंबर 2026 को सभी राशियों के लिए दिन कैसा रह सकता है और किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

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मेष राशि

आज आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह की कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ नया करने की इच्छा आपको आगे बढ़ाएगी और इसका सकारात्मक असर कामकाज के साथ-साथ व्यापार में भी दिखाई देगा। अटके हुए काम तेजी से पूरे हो सकते हैं और कारोबार में नई गति आएगी। नई पार्टनरशिप का विचार है तो जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। संतान की खुशी के लिए वाहन खरीदने का मन बन सकता है। घर में मेहमानों के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा, हालांकि पिताजी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है।

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वृषभ राशि

आज मन में किसी बात को लेकर उलझन या चिंता बनी रह सकती है। किसी निर्णय को लेकर डर महसूस हो तो भी धैर्य न खोएं और दूसरों की बातों में आकर जल्दबाजी न करें। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में जाता दिखाई दे सकता है। पानी वाली जगहों पर विशेष सावधानी बरतना बेहतर रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को लगातार मेहनत करते रहना होगा। आपकी कोशिशें धीरे-धीरे सफलता की दिशा में बढ़ेंगी।

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मिथुन राशि

आज आर्थिक मोर्चे पर अच्छे संकेत मिलेंगे। आय बढ़ाने के नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं और भविष्य को लेकर आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। ससुराल पक्ष से मुलाकात रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ाएगी। परिवार से जुड़ी निजी बातों को दूसरों के साथ साझा करने से बचें, वरना छोटी बात अनावश्यक रूप से बढ़ सकती है। माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए विशेष सहारा बनेगा और पुराने अनुभव आज सही निर्णय लेने में मदद करेंगे।

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