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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 28 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 28 सितंबर: कर्क, सिंह और मकर राशि वालों को मिल सकते हैं सफलता के नए मौके, पढ़ें दैनिक राशिफल

Sun, 27 Sep 2026 03:46 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 27 Sep 2026 03:46 PM IST
सार

Rashifal 28 September 2026: आज का दिन कुछ राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को फैसले लेते समय सावधानी बरतनी होगी। जानें सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 28 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
28 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Rashifal 28 September 2026: सोमवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से सभी राशियों के लिए अलग-अलग प्रभाव लेकर आ सकता है। किसी राशि के जातकों को कामकाज में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। वहीं, पारिवारिक और निजी जीवन में भी ग्रहों की स्थिति का असर देखने को मिल सकता है। मेष से लेकर मकर राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, कारोबार, धन, परिवार और रिश्तों के लिहाज से कैसा रहेगा, यह जानना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। कुछ लोगों को रुके हुए काम पूरे होने की उम्मीद रहेगी, जबकि कुछ जातकों को अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। आज जल्दबाजी के बजाय परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना बेहतर माना जा सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जानते हैं 28 सितंबर 2026 को सभी राशियों के लिए दिन कैसा रह सकता है और किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

Today Prediction Horoscope of 28 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह की कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ नया करने की इच्छा आपको आगे बढ़ाएगी और इसका सकारात्मक असर कामकाज के साथ-साथ व्यापार में भी दिखाई देगा। अटके हुए काम तेजी से पूरे हो सकते हैं और कारोबार में नई गति आएगी। नई पार्टनरशिप का विचार है तो जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। संतान की खुशी के लिए वाहन खरीदने का मन बन सकता है। घर में मेहमानों के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा, हालांकि पिताजी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है।

Today Prediction Horoscope of 28 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज मन में किसी बात को लेकर उलझन या चिंता बनी रह सकती है। किसी निर्णय को लेकर डर महसूस हो तो भी धैर्य न खोएं और दूसरों की बातों में आकर जल्दबाजी न करें। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में जाता दिखाई दे सकता है। पानी वाली जगहों पर विशेष सावधानी बरतना बेहतर रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को लगातार मेहनत करते रहना होगा। आपकी कोशिशें धीरे-धीरे सफलता की दिशा में बढ़ेंगी।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
आज आर्थिक मोर्चे पर अच्छे संकेत मिलेंगे। आय बढ़ाने के नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं और भविष्य को लेकर आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। ससुराल पक्ष से मुलाकात रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ाएगी। परिवार से जुड़ी निजी बातों को दूसरों के साथ साझा करने से बचें, वरना छोटी बात अनावश्यक रूप से बढ़ सकती है। माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए विशेष सहारा बनेगा और पुराने अनुभव आज सही निर्णय लेने में मदद करेंगे।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज प्रगति के साथ सहयोग भी मिलता रहेगा। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलने से काम आसानी से पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिशों में सफलता मिल सकती है। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें फिर ताजा हो जाएंगी। संतान से किया हुआ वादा पूरा करना आपके लिए जरूरी रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई उत्साह बढ़ाने वाली खबर मिल सकती है।

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