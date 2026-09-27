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तुला राशि में शुक्र का गोचर, मेष समेत 4 राशियों की बढ़ेगी आर्थिक स्थिति

Mon, 28 Sep 2026 12:25 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 28 Sep 2026 12:25 AM IST
सार

Venus Transit 2026: शुक्र का तुला राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष समेत 4 राशियों को धन लाभ और आय के नए अवसर मिल सकते हैं।

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Venus Transit in Libra 4 Zodiac Signs Including Aries May See Financial Growth in hindi
Shukra Rashi Parivartan 2026 - फोटो : अमर उजाला

Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख-सुविधाओं, धन और ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र की स्थिति मजबूत होने पर इन क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना जताई जाती है। इस समय शुक्र अपनी स्वराशि तुला में गोचर कर रहे हैं। उनका यह गोचर 6 नवंबर 2026 तक रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ राशियों के लिए आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष राशि के जातकों को इस अवधि में नौकरी, कारोबार, धन और रिश्तों से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि ज्योतिषीय फल व्यक्ति की पूरी कुंडली और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हैं।

Venus Transit in Libra 4 Zodiac Signs Including Aries May See Financial Growth in hindi
आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने में सफलता मिल सकती है। - फोटो : amar ujala

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक मामलों में राहत देने वाला हो सकता है। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने में सफलता मिल सकती है। लंबे समय से अटके हुए किसी काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में बदलाव या नई जिम्मेदारी भी सामने आ सकती है। निजी जीवन की बात करें तो रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा और आपसी संवाद बेहतर हो सकता है।

Venus Transit in Libra 4 Zodiac Signs Including Aries May See Financial Growth in hindi
कामकाज से जुड़े नए विकल्प सामने आ सकते हैं। - फोटो : amar ujala

तुला राशि
तुला राशि में शुक्र का गोचर होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए यह अवधि विशेष मानी जा रही है। कामकाज से जुड़े नए विकल्प सामने आ सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यक्षमता दिखाने के मौके मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए भी नए संपर्क या काम से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। निजी रिश्तों में भी सकारात्मकता बढ़ सकती है। लंबे समय से किसी बदलाव की योजना बना रहे हैं तो उस दिशा में कदम बढ़ाने का मौका मिल सकता है।

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Venus Transit in Libra 4 Zodiac Signs Including Aries May See Financial Growth in hindi
आय के अतिरिक्त स्रोत तलाशने के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कमाई और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आय के अतिरिक्त स्रोत तलाशने के अवसर मिल सकते हैं। पहले किए गए किसी निवेश से लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है, हालांकि निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर ही लेने चाहिए। परिवार के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है। घर का माहौल बेहतर रहने से मानसिक सुकून मिल सकता है। प्रेम और निजी रिश्तों में भी संवाद बढ़ाने का मौका मिलेगा।

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आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है - फोटो : amar ujala

मकर राशि 
मकर राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन नई शुरुआत के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप किसी नए कारोबार, प्रोजेक्ट या काम की योजना बना रहे हैं तो उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। पहले से रुके हुए कामों में गति आने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है और पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी। इस दौरान अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए उपयोगी रहेगा।

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