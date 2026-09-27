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9 अक्तूबर को शनि का नक्षत्र परिवर्तन, मेष से मीन तक जानें 12 राशियों पर प्रभाव

Mon, 28 Sep 2026 01:15 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 28 Sep 2026 01:15 AM IST
सार

Saturn Nakshatra Change 2026: 9 अक्तूबर को शनि नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि के नक्षत्र परिवर्तन का असर मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। जानें आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

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Shani Nakshatra Transit on October 9 Know the Impact on 12 Zodiac Signs from Aries to Pisces
शनि का नक्षत्र परिवर्तन - फोटो : amar ujala

Shani Nakshatra Change 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। मान्यता है कि शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि की गति अन्य ग्रहों की तुलना में धीमी होती है और वह लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। राशि परिवर्तन के साथ समय-समय पर उनका नक्षत्र परिवर्तन भी होता है, जिसका प्रभाव ज्योतिषीय गणना में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में रेवती नक्षत्र में स्थित हैं। अब अक्टूबर में वह अपना नक्षत्र बदलकर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है। चंद्र राशि के आधार पर देखें तो सभी 12 राशि के जातकों के लिए यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा प्रभाव। 

Shani Nakshatra Transit on October 9 Know the Impact on 12 Zodiac Signs from Aries to Pisces
शनि का नक्षत्र परिवर्तन - फोटो : ai

कब होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन?
पंचांग संबंधी गणना के अनुसार, 9 अक्तूबर 2026 को शाम 7 बजकर 28 मिनट पर शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद वह 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद शनि दोबारा रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तराभाद्रपद 27 नक्षत्रों में 26वां नक्षत्र माना जाता है। इसका संबंध मीन राशि से है और इसके स्वामी स्वयं शनि हैं। इसलिए शनि का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति के भीतर आत्मचिंतन, गंभीरता और आध्यात्मिक रुचि बढ़ने की मान्यता है।

Shani Nakshatra Transit on October 9 Know the Impact on 12 Zodiac Signs from Aries to Pisces
अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन खर्च और मानसिक दबाव से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कामकाज में धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। किसी पुराने काम को पूरा करने में समय लग सकता है, इसलिए जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों और आत्मचिंतन में रुचि बढ़ सकती है।

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Shani Nakshatra Transit on October 9 Know the Impact on 12 Zodiac Signs from Aries to Pisces
नौकरीपेशा लोगों की मेहनत को पहचान मिल सकती है - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि
वृषभ राशि के लिए शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश लाभकारी संकेत दे सकता है। करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों की मेहनत को पहचान मिल सकती है और रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। आय के साधनों में वृद्धि की संभावना बन सकती है। लंबे समय से चली आ रही किसी इच्छा के पूरा होने की उम्मीद भी बढ़ सकती है।

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Shani Nakshatra Transit on October 9 Know the Impact on 12 Zodiac Signs from Aries to Pisces
परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और मेहनत के आधार पर प्रगति के अवसर बनेंगे। कारोबार में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर रखने की कोशिश करें। परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा।

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