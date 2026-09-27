साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह इन 4 राशि वालों का चमकेगा भाग्य, मनचाहे लाभ के साथ मिलेंगे तरक्की के अवसर

Weekly Horoscope: सितंबर का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह सप्ताह सभी राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। हालांकि, कुछ राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। इस सप्ताह बुध, सूर्य, गुरु और शनि की ग्रह स्थिति का शुभ प्रभाव कुछ राशियों पर देखने को मिल सकता है। इसके चलते जातकों को निवेश में मनचाहा लाभ और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार और नौकरी को लेकर लंबे समय से अटके कार्यों में सफलता मिलने के भी योग बन रहे हैं। ऐसे में आइए सितंबर का आखिरी सप्ताह किन चार राशि वालों के लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है, यह जानते हैं।
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साप्ताहिक राशिफल
- फोटो : amar ujala
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित लेकिन लाभकारी परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। सप्ताह के अंत तक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्न रह सकता है। इस सप्ताह विवाह के प्रस्ताव आएंगे। ऐसे में बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें।
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वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का आखिरी सप्ताह सुख-सौभाग्य लेकर आ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में विद्यार्थियों को परीक्षा और प्रतियोगिता में मनचाहे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती हैं। आर्थिक लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं और परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। धन लाभ के लिए सभी प्रयास सफल होते दिखेंगे। शिक्षा से जुड़े मामलों में भी यह समय अनुकूल रह सकता है। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। करियर से जुड़े मामलों में भी धीरे-धीरे अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी।
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कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई मायनों में लाभकारी साबित हो सकता है। इस दौरान करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की सराहना हो सकती है। सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलने से महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह किसी यात्रा पर जाने के योग भी बन सकते हैं। आपकी बातों को महत्व मिलने की संभावना है। यह यात्रा सुखद रहने के साथ नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।
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कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का आखिरी सप्ताह मिलाजुला लेकिन सुखद परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान परिवार और करीबी लोगों के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा। विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष की ओर से विशेष सुख और सहयोग प्राप्त हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर होने की संभावना है। लंबे समय से चली आ रही किसी पारिवारिक समस्या का समाधान निकल सकता है। सप्ताह के अंत तक किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी यात्रा की योजना भी बन सकती है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।