15 अक्तूबर का पंचांग : आश्विन माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 14 Oct 2026 06:18 PM IST
सार
15 October Ka Panchang: 15 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी मंगलदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 15 October : गुरुवार, 15 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा होती है। इस तिथि पर अनुराधा नक्षत्र और आयुष्यमान योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 14 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 14 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:24
सूर्यास्त का समय- 17:49
चन्द्रोदय- 09:44
चन्द्रास्त- 20:01
आज का अशुभ मुहूर्त - 14 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 10:41 − 12:06
राहुकाल: 12:06 − 13:32
यमगण्ड: 07:50 − 09:16
14 अक्तूबर 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया
लाभ- 06:24 - 07:49
अमृत - 07:49 - 09:15
काल - 09:15 - 10:40
शुभ- 10:40 - 12:06
रोग - 12:06 - 13:31
उद्वेग -13:31 - 14:57
चर - 14:57 - 16:22
लाभ- 16:22 - 17:48
14 अक्तूबर 2026, बुधवार की रात का चौघड़िया
उद्वेग - 17:48 - 19:22
शुभ- 19:22 - 20:57
अमृत- 20:57 - 22:31
चर - 22:31 - 00:06, 15 अक्तूबर
रोग - 00:06 - 01:40, 15 अक्तूबर
काल- 01:40 - 03:15, 15 अक्तूबर
लाभ - 03:15 - 04:50, 15 अक्तूबर
उद्वेग - 04:50 - 06:24, 15 अक्तूबर
ग्रहों का षडाष्टक योग मचाएगा हलचल, 9 अक्तूबर को इन 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
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आज का पंचांग- 15 अक्तूबर 2026
|तिथि
|चतुर्थी
|25:15 तक
|नक्षत्र
|अनुराधा
|27:56 तक
|प्रथम करण
|वणिजा
|12:19 तक
|द्वितीय करण
|विष्टि
|25:15 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|बुधवार
|योग
|आयुष्मान
|20:39 तक
|सूर्योदय
|06:25
|सूर्यास्त
|17:48
|चंद्रमा
|वृश्चिक राशि में
|राहुकाल
|12:06 − 13:32
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|कोई नहीं
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 14 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:24
सूर्यास्त का समय- 17:49
चन्द्रोदय- 09:44
चन्द्रास्त- 20:01
आज का अशुभ मुहूर्त - 14 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 10:41 − 12:06
राहुकाल: 12:06 − 13:32
यमगण्ड: 07:50 − 09:16
14 अक्तूबर 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया
लाभ- 06:24 - 07:49
अमृत - 07:49 - 09:15
काल - 09:15 - 10:40
शुभ- 10:40 - 12:06
रोग - 12:06 - 13:31
उद्वेग -13:31 - 14:57
चर - 14:57 - 16:22
लाभ- 16:22 - 17:48
14 अक्तूबर 2026, बुधवार की रात का चौघड़िया
उद्वेग - 17:48 - 19:22
शुभ- 19:22 - 20:57
अमृत- 20:57 - 22:31
चर - 22:31 - 00:06, 15 अक्तूबर
रोग - 00:06 - 01:40, 15 अक्तूबर
काल- 01:40 - 03:15, 15 अक्तूबर
लाभ - 03:15 - 04:50, 15 अक्तूबर
उद्वेग - 04:50 - 06:24, 15 अक्तूबर
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