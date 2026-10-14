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सूर्य का स्वाति नक्षत्र में गोचर 2026: 4 राशियों के करियर, धन और रिश्तों में आ सकते हैं सकारात्मक बदलाव

Wed, 14 Oct 2026 04:39 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 14 Oct 2026 04:39 PM IST
सार

24 अक्तूबर को सूर्य राहु के स्वामित्व वाले स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश से कुछ राशियों के लिए नए अवसरों के रास्ते खुल सकते हैं। आइए जानते हैं इन चार राशियों पर इसका संभावित प्रभाव।

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Surya Gochar Swati Nakshatra 2026 4 rashiyon ko labh surya nakshatra parivartan
सूर्य का स्वाति नक्षत्र में गोचर 2026 - फोटो : AI

अक्तूबर 2026 के आखिरी दिनों में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 24 अक्तूबर को सूर्य राहु के स्वामित्व वाले स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इस अवधि में मिथुन, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को करियर, आर्थिक मामलों और रिश्तों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।



ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व और पिता का कारक माना जाता है। वहीं, राहु अचानक होने वाले बदलावों से जुड़ा है। मान्यता है कि सूर्य के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश से कुछ राशियों के लिए नए अवसरों के रास्ते खुल सकते हैं। आइए जानते हैं इन चार राशियों पर इसका संभावित प्रभाव।
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Surya Gochar Swati Nakshatra 2026 4 rashiyon ko labh surya nakshatra parivartan
मिथुन राशि:  - फोटो : amarujala

मिथुन राशि: 

  • मिथुन राशि वालों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर ला सकता है। 
  • नौकरीपेशा लोगों की नेतृत्व क्षमता उभर सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना है। 
  • कारोबारियों को नया प्रोजेक्ट या व्यावसायिक संपर्क मिल सकता है। 
  • आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। 
  • पारिवारिक जीवन में बातचीत के जरिए पुरानी गलतफहमियां दूर करने और रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा।
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तुला राशि:  - फोटो : amarujala

तुला राशि: 

  • तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक और पेशेवर मामलों में अनुकूल रह सकता है। 
  • लंबे समय से अटके काम पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 
  • नौकरी में मेहनत की सराहना और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। 
  • व्यापारियों को कारोबार के विस्तार के लिए नए संपर्क बनाने का मौका मिलेगा। 
  • निजी जीवन में आपसी तालमेल बेहतर रखने और रिश्तों में संतुलन बनाने में सफलता मिल सकती है।
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Surya Gochar Swati Nakshatra 2026 4 rashiyon ko labh surya nakshatra parivartan
वृश्चिक राशि:   - फोटो : amarujala

वृश्चिक राशि:  

  • वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर करियर के लिहाज से अहम हो सकता है। 
  • नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या अपने काम के लिए प्रशंसा मिल सकती है। 
  • नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को नए विकल्पों पर विचार करने का अवसर मिलेगा। 
  • कारोबार में नए संपर्क लाभकारी साबित हो सकते हैं। आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना फायदेमंद रहेगा। 
  • परिवार के साथ समय बिताने और पुराने मतभेद सुलझाने का मौका भी मिल सकता है।
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Surya Gochar Swati Nakshatra 2026 4 rashiyon ko labh surya nakshatra parivartan
कुंभ राशि:   - फोटो : amarujala

कुंभ राशि:  

  • कुंभ राशि के जातकों को आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है। 
  • नौकरी में कोई अच्छी खबर मिलने और कारोबार में नई योजनाओं पर काम करने के अवसर बन सकते हैं। 
  • यात्रा से लाभ की संभावना है, लेकिन निवेश और यात्रा से जुड़े फैसले सावधानी से लें। 
  • परिवार का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है और निजी जीवन में सकारात्मकता बनी रह सकती है।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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