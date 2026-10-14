सूर्य का स्वाति नक्षत्र में गोचर 2026: 4 राशियों के करियर, धन और रिश्तों में आ सकते हैं सकारात्मक बदलाव

अक्तूबर 2026 के आखिरी दिनों में सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 24 अक्तूबर को सूर्य राहु के स्वामित्व वाले स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इस अवधि में मिथुन, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को करियर, आर्थिक मामलों और रिश्तों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।





ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व और पिता का कारक माना जाता है। वहीं, राहु अचानक होने वाले बदलावों से जुड़ा है। मान्यता है कि सूर्य के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश से कुछ राशियों के लिए नए अवसरों के रास्ते खुल सकते हैं। आइए जानते हैं इन चार राशियों पर इसका संभावित प्रभाव।