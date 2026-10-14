शनि के गोचर से इन तीन राशियों पर रहेगी पैनी नजरें, 58 दिन तक कर्मफलदाता शनि का रहेगा प्रभाव

1 of 4 शनिदेव होंगे मार्गी - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



शनि की चाल, दशा और दिशा का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व होता है। सभी ग्रहों में शनि सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। शनि अभी मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर हैं। आपको बता दें कि शनि 27 जुलाई 2026 से इसी अवस्था में हैं, जो अब आने वाले 11 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। अभी शनि करीब 58 दिनों तक मीन राशि में टेढ़ी चाल से चलेंगे। शनि की टेढ़ी चाल का प्रभाव कुछ राशि वालों पर लगातार बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। लेकिन शनि की टेढ़ी चाल से घबराने की जरूरत ज्यादा नहीं है। शनि परेशानियां देकर कई तरह के सीख देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और यह व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। शनि की टेढ़ी चाल का प्रभाव आने वाले कुछ दिनों में कुछ राशि वालों पर ज्यादा देखने को मिलेगा।

Trending Videos

2 of 4 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि पर शनि का प्रभाव

कर्क राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धन के मामलों में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो सकती है। इस दौरान आपको बेफिजूल के खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। आने वाले कुछ दिनों में कार्यक्षेत्र में कामकाज को लेकर सहकर्मियों संग वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। कामकाज को लेकर कुछ परेशानियां बढ़ सकती है। इस दौरान आपको खुद को संयमित रखना होगा।









3 of 4 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 मीन राशि - फोटो : amar ujala