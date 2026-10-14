कब है अष्टमी: 18 या 19 अक्तूबर कब है अष्टमी? जानें डेट और राशि अनुसार भोग

Ashtami 2026: इस साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अक्तूबर 2026 को सुबह 8 बजकर 27 मिनट पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 19 अक्तूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार, 19 अक्तूबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मुख्य रूप से कन्या पूजन किया जाता है। इससे व्रत का संपूर्ण फल और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं, दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन देवी की विधि-विधान से पूजा करने और उन्हें भोग अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राशि के आधार पर भी मां दुर्गा को कुछ खास चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी पर राशि अनुसार मां महागौरी को किन चीजों का भोग अर्पित कर सकते हैं।

विज्ञापन