कब है अष्टमी: 18 या 19 अक्तूबर कब है अष्टमी? जानें डेट और राशि अनुसार भोग
Ashtami 2026: अष्टमी के शुभ दिन पर मुख्य रूप से कन्या पूजन किया जाता है। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। इसके अलावा इस अवसर पर देवी को राशि के आधार पर भोग लगाना भी शुभ होता है।
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Ashtami 2026: इस साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अक्तूबर 2026 को सुबह 8 बजकर 27 मिनट पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 19 अक्तूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार, 19 अक्तूबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मुख्य रूप से कन्या पूजन किया जाता है। इससे व्रत का संपूर्ण फल और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं, दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन देवी की विधि-विधान से पूजा करने और उन्हें भोग अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राशि के आधार पर भी मां दुर्गा को कुछ खास चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी पर राशि अनुसार मां महागौरी को किन चीजों का भोग अर्पित कर सकते हैं।
- मेष राशि के लोग मां महागौरी को लाल गुड़ या लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं। यह शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख-समृद्धि आने की मान्यता है।
- वृषभ राशि के जातक मां महागौरी को सफेद बर्फी या अन्य सफेद मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख-शांति बनी रहने की मान्यता है।
- मिथुन राशि के लोग मां महागौरी को पेठे का भोग लगाएं। ऐसा करने से देवी की कृपा प्राप्त होने और जीवन में सकारात्मकता बढ़ने की मान्यता है।
- कर्क राशि के जातक मां महागौरी को नारियल के टुकड़े या सफेद मिठाई अर्पित करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहने की मान्यता है।
- सिंह राशि के लोग मां महागौरी को गुड़ से बनी मिठाई या हलवे का भोग लगाएं। ऐसा करने से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होने और कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता है।
- कन्या राशि के जातक मां महागौरी को खीर या सूजी के हलवे का भोग लगाएं। यह शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ने की मान्यता है।
- तुला राशि के लोग मां महागौरी को मखाने या सफेद मिठाई का भोग अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने और मन की शांति मिलने की मान्यता है।
- वृश्चिक राशि के जातक मां महागौरी को लाल चने और गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इससे साहस बढ़ने और कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता है।
- धनु राशि के लोग मां महागौरी को केसरिया हलवे या चने की दाल के हलवे का भोग लगाएं। ऐसा करने से देवी की कृपा प्राप्त होने और भाग्य का साथ मिलने की मान्यता है।
- मकर राशि के जातक मां महागौरी को काले तिल से बनी मिठाई या नारियल अर्पित करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन की परेशानियां कम होने और सुख-शांति मिलने की मान्यता है।
- कुंभ राशि के लोग मां महागौरी को तिल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से सकारात्मकता बढ़ने और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है।
- मीन राशि के जातक मां महागौरी को केसरयुक्त खीर या पीले चावल का भोग लगाएं। यह शुभ माना जाता है। इससे सुख-समृद्धि बढ़ने और मनोवांछित फल प्राप्त होने की मान्यता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।