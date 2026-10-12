13 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

विज्ञापन

मंगलवार, 13 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा होगी। इस तिथि पर विशाखा नक्षत्र और प्रीति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 13 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।