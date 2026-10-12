13 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 12 Oct 2026 08:13 PM IST
सार
13 October Ka Panchang: 13 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 13 October : मंगलवार, 13 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा होगी। इस तिथि पर विशाखा नक्षत्र और प्रीति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 13 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:44 − 12:30
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 13 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:24
सूर्यास्त का समय- 17:49
चन्द्रोदय- 08:46
चन्द्रास्त- 19:18
आज का अशुभ मुहूर्त - 13 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 12:07 − 13:32
राहुकाल: 14:58 − 16:24
यमगण्ड: 09:15 − 10:41
13 अक्तूबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया
रोग - 06:23 - 07:49
उद्वेग -07:49 - 09:14
चर - 09:14 - 10:40
लाभ- 10:40 - 12:06
अमृत - 12:06 - 13:32
काल - 13:32 - 14:57
शुभ- 14:57 - 16:23
रोग - 16:23 - 17:49
13 अक्तूबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया
काल -17:49 - 19:23
लाभ - 19:23 - 20:57
उद्वेग - 20:57 - 22:32
शुभ- 22:32 - 00:06, 14 अक्तूबर
अमृत- 00:06 - 01:41, 14 अक्तूबर
चर -01:41 - 03:15, 14 अक्तूबर
रोग - 03:15 - 04:49, 14 अक्तूबर
काल- 04:49 - 06:24, 14 अक्तूबर
ग्रहों का षडाष्टक योग मचाएगा हलचल, 9 अक्तूबर को इन 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
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आज का पंचांग- 13 अक्तूबर 2026
|तिथि
|तृतीया
|23:30 तक
|नक्षत्र
|विशाखा
|25:38 तक
|प्रथम करण
|तैतिल
|10:48 तक
|द्वितीय करण
|गारा
|23:30 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|मंगलवार
|योग
|प्रीति
|20:25 तक
|सूर्योदय
|06:24
|सूर्यास्त
|17:49
|चंद्रमा
|तुला राशि में
|राहुकाल
|14:58 − 16:24
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:44 − 12:30
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:44 − 12:30
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 13 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:24
सूर्यास्त का समय- 17:49
चन्द्रोदय- 08:46
चन्द्रास्त- 19:18
आज का अशुभ मुहूर्त - 13 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 12:07 − 13:32
राहुकाल: 14:58 − 16:24
यमगण्ड: 09:15 − 10:41
13 अक्तूबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया
रोग - 06:23 - 07:49
उद्वेग -07:49 - 09:14
चर - 09:14 - 10:40
लाभ- 10:40 - 12:06
अमृत - 12:06 - 13:32
काल - 13:32 - 14:57
शुभ- 14:57 - 16:23
रोग - 16:23 - 17:49
13 अक्तूबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया
काल -17:49 - 19:23
लाभ - 19:23 - 20:57
उद्वेग - 20:57 - 22:32
शुभ- 22:32 - 00:06, 14 अक्तूबर
अमृत- 00:06 - 01:41, 14 अक्तूबर
चर -01:41 - 03:15, 14 अक्तूबर
रोग - 03:15 - 04:49, 14 अक्तूबर
काल- 04:49 - 06:24, 14 अक्तूबर
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