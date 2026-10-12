गजकेसरी योग 2026: नवरात्रि में दो बार बनेगा गजकेसरी योग, मेष समेत इन 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत

वैदिक ज्योतिष में गजकेसरी योग को शुभ फल देने वाले योगों में गिना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुंडली में इस योग के बनने से व्यक्ति को करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान अक्तूबर में दो बार गजकेसरी योग बनने की बात कही जा रही है। पहली अवधि 11 से 13 अक्तूबर और दूसरी अवधि 18 से 21 अक्तूबर बताई गई है। मान्यता है कि इस योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है। आइए जानते हैं किन चार राशियों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।