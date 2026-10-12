गजकेसरी योग 2026: नवरात्रि में दो बार बनेगा गजकेसरी योग, मेष समेत इन 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत

वैदिक ज्योतिष में गजकेसरी योग को शुभ फल देने वाले योगों में गिना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुंडली में इस योग के बनने से व्यक्ति को करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान अक्तूबर में दो बार गजकेसरी योग बनने की बात कही जा रही है। पहली अवधि 11 से 13 अक्तूबर और दूसरी अवधि 18 से 21 अक्तूबर बताई गई है। मान्यता है कि इस योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है। आइए जानते हैं किन चार राशियों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।
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मेष राशि
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मेष राशि:
- मेष राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में अनुकूल संकेत दे सकता है।
- आय के नए अवसर मिलने या धन से जुड़ी स्थिति में सुधार होने की संभावना है।
- नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है।
- आपकी मेहनत से कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ सकती है।
- साथ ही, आत्मविश्वास मजबूत होने से आप अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकेंगे।
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मिथुन राशि
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मिथुन राशि:
- मिथुन राशि वालों के लिए गजकेसरी योग प्रगति के अवसर लेकर आने वाला माना जा रहा है।
- कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं।
- आर्थिक स्थिति में सुधार होने से घर या वाहन खरीदने की योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय व्यावहारिक सोच अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
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सिंह राशि
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सिंह राशि:
- सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में बढ़ोतरी का संकेत दे सकता है।
- नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को नए अवसरों पर विचार करने का मौका मिल सकता है।
- कारोबारियों को नए ग्राहकों या व्यावसायिक समझौतों से लाभ मिलने की उम्मीद रह सकती है।
- काम के सिलसिले में यात्रा भी उपयोगी साबित हो सकती है।
- कानूनी मामलों में निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें।
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तुला राशि
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तुला राशि:
- तुला राशि के लोगों के लिए गजकेसरी योग करियर और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक संभावनाएं दर्शाता है।
- नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद हो सकती है।
- लंबे समय से रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना भी बन सकती है।
- जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वे नए विकल्पों की तलाश कर सकते हैं।
- हालांकि, आर्थिक फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।