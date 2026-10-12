नवरात्रि पर गजकेसरी योग का महासंयोग: इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, रहेगी मां दुर्गा की विशेष कृपा

1 of 5 नवरात्रि में गजकेसरी-शश राजयोग - फोटो : amar ujala







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हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 11 अक्तूबर से शुरू होकर 19 अक्तूबर तक चलेगा। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पर दो बार शुभ योग बनने जा रहा है जिसमें गजकेसरी योग का निर्माण होगा। ज्योतिष में गजकेसरी योग को बहुत ही शुभ योग माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में यह गजकेसरी राजयोग बनता हैं उनके जीवन में सुख और सपन्नता की कोई भी कमी नहीं होती है। शारदीय नवरात्रि पर यह गजकेसरी राजयोग पहली बार 11 से 13 अक्तूबर के लिए बनेगा, वहीं दूसरी बार गजकेसरी राजयोग 18 से 21 अक्तूबर तक के लिए बनेगा। आइए जानते हैं इस शारदीय नवरात्रि पर बना गजकेसरी राजयोग कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकता है।

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2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए गजकेसरी राजयोग नवरात्रि के दौरान बनने से बहुत ही लाभकारी और शुभ साबित होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार आएगा। धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। करियर-कारोबार में बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। इस दौरान आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल होंगे। आपके आत्मविश्वास और सुखों में वृद्धि होगी।

3 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए गजकेसरी योग बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार दिखाई देगा। आत्मविश्वास मे बढ़ोतरी के योग हैं। जो लोग नौकरी में बदलाव के बारे में सोच रहे है उनको शुभ फलों की प्राप्त होगी। बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए कई बेहतरीन अवसर मिलेंगे। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है।

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4 of 5 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालो के लिए नवरात्रि के दौरान बना गजकेसरी योग बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी। इस दौरान आपको किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मकान और वाहन में सुखों की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बहुत ही बेहतर रहेगी। धर्म-कर्म में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

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