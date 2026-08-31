आज का राशिफल: इन 5 राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, करियर को लेकर मिलेगी खुशखबरी

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

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मेष राशि

मेष राशि वालों को धन लाभ आज हो सकता है। जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए आप आज कुछ नए प्रयास भी करेंगे और खर्च भी बढ़ सकता है। जरूरी कामों को टालना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं, परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने से मन भी खुश रहेगा।

मकर राशि के जातक इस माह नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें, पढ़ें सितंबर का मासिक राशिफल मेष राशि वालों को धन लाभ आज हो सकता है। जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए आप आज कुछ नए प्रयास भी करेंगे और खर्च भी बढ़ सकता है। जरूरी कामों को टालना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं, परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने से मन भी खुश रहेगा।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों की आज दिनभर किसी न किसी काम में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखना जरूरी रहेगा। इसके अलावा संतान के साथ समय बिताने बाहर जा सकते हैं। आज अच्छी खबर आपका मूड बेहतर कर सकती है।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को नई नौकरी का ऑफर आ सकता है। हालांकि, वर्तमान नौकरी में बने रहना ज्यादा लाभदायक हो सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बाद में परेशानी हो सकती है। अपने अनुभव के दम पर आप किसी कठिन परिस्थिति को आसानी से संभाल लेंगे।

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कर्क राशि

आज धन और सफलता दोनों आपके कदमों के साथ चलते नजर आएंगे। काम के सिलसिले में कोई अच्छा मौका आपके हाथ लग सकता है। काम से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। परिवार की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग मिलता रहेगा।

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