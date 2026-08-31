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आज का राशिफल: इन 5 राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, करियर को लेकर मिलेगी खुशखबरी
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों की आज दिनभर किसी न किसी काम में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखना जरूरी रहेगा। इसके अलावा संतान के साथ समय बिताने बाहर जा सकते हैं। आज अच्छी खबर आपका मूड बेहतर कर सकती है।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को नई नौकरी का ऑफर आ सकता है। हालांकि, वर्तमान नौकरी में बने रहना ज्यादा लाभदायक हो सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बाद में परेशानी हो सकती है। अपने अनुभव के दम पर आप किसी कठिन परिस्थिति को आसानी से संभाल लेंगे।
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आज का राशिफल
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कर्क राशि
आज धन और सफलता दोनों आपके कदमों के साथ चलते नजर आएंगे। काम के सिलसिले में कोई अच्छा मौका आपके हाथ लग सकता है। काम से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। परिवार की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग मिलता रहेगा।
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आज का राशिफल
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सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए समय खास रहेगा, लेकिन आपकी कोई लापरवाही करने से बचना होगा। आपकी कोई आदत परिवार के लोगों को परेशान कर सकती है। हालांकि, आज शाम का समय आपके लिए सुकून भरा रहेगा।
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