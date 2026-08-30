मिथुन राशि वालों के लिए खास रहेगा दिन और मिलेंगे अच्छे परिणाम, पढ़ें आज का राशिफल

मिथुन राशि

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मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं और यह वायु तत्व की राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक बुद्धिमान, जिज्ञासु और मिलनसार होते हैं। इन्हें नई चीजें सीखना और लोगों से बातचीत करना पसंद होता है। ये अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए हरा रंग शुभ माना जाता है। इन्हें पन्ना रत्न धारण करना लाभकारी माना जाता है।आज ऐसा लग सकता है जैसे मेहनत का परिणाम आखिरकार आपके सामने आने लगा है। सफलता के संकेत मजबूत हैं। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात दिल को खुशी देने के साथ भावुक भी कर सकती है। संतान की खुशी के लिए कोई जरूरी या पसंदीदा खरीदारी हो सकती है। खर्च थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आप स्थिति संभाल लेंगे। हां, किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातों पर तुरंत भरोसा करना समझदारी नहीं होगी।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।