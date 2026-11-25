मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और नई उम्मीदों के साथ होगी। आप अपने कामकाज और भविष्य की योजनाओं को लेकर उत्साहित रहेंगे। यात्रा या घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। पुराने और लंबे समय से रुके हुए कामों में भी गति आने के संकेत हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी मेहनत और अभ्यास में किसी तरह की कमी नहीं आने देनी चाहिए। निरंतर प्रयास ही सफलता का रास्ता मजबूत करेंगे। जीवनसाथी की किसी उपलब्धि या सफलता से मन प्रसन्न होगा और परिवार में गर्व का माहौल बनेगा। हालांकि, परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी न करें। सभी सदस्यों की भावनाओं को समझकर निर्णय लेना बेहतर होगा। अपनी मीठी वाणी और संयमित व्यवहार से पारिवारिक माहौल को खुशनुमा बनाए रख सकते हैं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।