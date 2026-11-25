वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपकी समझदारी और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखने में मदद करेगी। आप किसी उलझे हुए मामले को भी अपने विवेक से सुलझाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि, बिना मांगे किसी को सलाह देने से बचें, क्योंकि आपकी अच्छी बात भी सामने वाले को बुरी लग सकती है। खरीदारी के दौरान उत्साह में आकर बजट से बाहर खर्च न करें। जीवनसाथी का सहयोग आपको हर परिस्थिति में भावनात्मक मजबूती देगा। कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बनाने या आपकी छवि प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी उनके इरादों पर भारी पड़ेगी। माता-पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके सहयोग से लंबे समय से अटके किसी काम को पूरा करने का रास्ता भी खुल सकता है। आज अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।