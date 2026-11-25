कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज जिम्मेदारियों का दबाव कुछ अधिक महसूस हो सकता है। कई काम एक साथ सामने आने से मन में असमंजस और व्यस्तता बढ़ सकती है। ऐसे में घबराने के बजाय कामों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करने की कोशिश करें। अतीत में हुई किसी गलती से मिली सीख आज आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे परिवार में चहल-पहल और खुशियों का माहौल बनेगा। आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए अपनी आमदनी और खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा। संतान की खुशी के लिए नया लैपटॉप या कोई उपयोगी गैजेट खरीदने का विचार मन में आ सकता है। हालांकि, खरीदारी से पहले बजट और जरूरत का आकलन जरूर करें। आज अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से निभाएंगे तो व्यस्तता के बावजूद कई महत्वपूर्ण काम आसानी से पूरे कर पाएंगे।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।