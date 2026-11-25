सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपके सामने कोई शानदार अवसर आ सकता है, जिसका सही इस्तेमाल करने पर करियर में अच्छी प्रगति हो सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा और यात्रा के दौरान कोई खास खबर या महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। पुराने ऑफिस या पूर्व नियोक्ता की ओर से दोबारा नौकरी का प्रस्ताव मिलने की संभावना बन सकती है। वर्तमान और नए अवसरों की तुलना करके ही कोई निर्णय लें। ऑफिस में बॉस का भरोसा जीतने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। हालांकि, कुछ लोग आपकी तरक्की से खुश न हों, इसलिए अनावश्यक चर्चाओं और विवादों से दूर रहें। सामाजिक गतिविधियों में आपकी लोकप्रियता और पहचान मजबूत हो सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।