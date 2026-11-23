मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज का दिन आर्थिक लाभ, मानसिक राहत और पारिवारिक खुशियों का अच्छा मेल लेकर आ सकता है। जीवनसाथी के साथ बिताया गया प्यार भरा समय रिश्ते में नई ताजगी और नजदीकियां लेकर आएगा। आप दोनों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा। सेहत में सुधार महसूस होने से मन भी हल्का और प्रसन्न रहेगा। अतीत में की गई कोई गलती आज आपके लिए महत्वपूर्ण सीख बन सकती है। उसके अनुभव से आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले पाएंगे। विवादों और अनावश्यक बहस से जितना दूर रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें। भाई-बहनों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो सकती है, जो भविष्य की योजना बनाने में आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।