मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग तेज बुद्धि, समझदार और संवाद कला में निपुण होते हैं। नई-नई चीजें सीखने की इच्छा, लोगों से जुड़ने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला इन्हें खास बनाती है। ये अपने विचारों और बातों से दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। हालांकि, इनका अस्थिर मन इन्हें एक जगह टिकने नहीं देता, फिर भी उनकी चतुराई और समझ उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। इस राशि के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज का दिन सामान्य रहने के बावजूद कई अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। नई प्रॉपर्टी खरीदने या संपत्ति से जुड़ी किसी योजना पर विचार करने का मन बन सकता है। यदि आप इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आर्थिक स्थिति और जरूरी दस्तावेजों का अच्छी तरह आकलन करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता और निरंतरता बनाए रखने की जरूरत होगी। नियमित अभ्यास से ही अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर पाएंगे।किसी दोस्त की नाराजगी आपकी किसी बात या व्यवहार के कारण हो सकती है, इसलिए बातचीत करते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचेंगे तो कई छोटी परेशानियों से दूर रह सकते हैं। परिवार में शादी-विवाह से जुड़ी कोई पुरानी अड़चन दूर होने की संभावना है, जिससे घर में खुशी और उत्साह का माहौल बनेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।