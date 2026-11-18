सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग आत्मसम्मान को बेहद महत्व देते हैं और स्वभाव से साहसी, निडर तथा नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें हर जगह अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रहती है। हालांकि, कई बार इनका अहंकार और क्रोध रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना इनके लिए आवश्यक है। गेहूं, गुड़ या तांबे से संबंधित वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता और प्रभाव लोगों के बीच विशेष पहचान बना सकते हैं। आपका नाम और मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है। यदि आप किसी सामाजिक या व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े हैं, तो लोगों के बीच आपकी बातों और काम को महत्व मिल सकता है। पुराने कर्ज से कुछ राहत मिलने के संकेत हैं, लेकिन इसके साथ आय के स्रोतों को मजबूत बनाए रखना भी जरूरी होगा।सेहत से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, इसलिए अपनी जरूरतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में लापरवाही करने से बचना चाहिए, क्योंकि थोड़ी-सी ढिलाई भी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात होने की संभावना है, जो कारोबार में नए अवसरों और संपर्कों के रास्ते खोल सकती है। आज अपने व्यवहार और कार्यकुशलता से अच्छी छाप छोड़ने का अवसर मिलेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।