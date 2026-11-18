कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। संतान के करियर, पढ़ाई या भविष्य से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है। आमदनी अच्छी रहने के बावजूद खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे। मां से किया हुआ कोई वादा भूलना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें।लोगों पर तुरंत भरोसा करने के बजाय उनके व्यवहार और नीयत को समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। आर्थिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल हो सकता है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं या निवेश से जुड़े काम करने वालों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आज अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रखें और किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही आगे बढ़ें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।