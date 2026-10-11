आज का राशिफल: मेष राशि वालों को होगा धन लाभ, पढ़ें 12 अक्तूबर का राशिफल

मेष राशि

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मेष राशि के लोग ईमानदार, साहसी और आत्मविश्वासी होते हैं। उनकी स्पष्ट सोच और नेतृत्व करने की क्षमता उन्हें दूसरों से अलग पहचान दिलाती है। इसे अग्नि तत्व की ऊर्जावान राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल साहस, ऊर्जा, संघर्ष करने की क्षमता और निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं।आज का दिन आपके लिए समृद्धि, उत्साह और नई उम्मीदें लेकर आया है। जिम्मेदारियां कुछ बढ़ी हुई महसूस हो सकती हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। किसी नए काम की शुरुआत का विचार मन में आ सकता है और आगे चलकर यही कदम लाभ का कारण बन सकता है। घर में मेहमानों के आने से रौनक बनी रहेगी। लंबे समय से दिल में संजोई कोई इच्छा पूरी होने के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए मेहनत के साथ उपलब्धि मिलने का दिन है। नौकरीपेशा लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना होगा। छोटी सी लापरवाही भी बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए काम में पूरी सजगता रखें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।