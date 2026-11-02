आज का राशिफल: मीन राशि वालों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, पढ़ें 3 नवंबर का राशिफल

मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। आज का राशिफल

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आज का दिन कारोबार और करियर के लिहाज से उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। व्यापार में विस्तार करने या किसी नई योजना पर काम शुरू करने के लिए अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि, कोई भी निवेश करने से पहले उसकी उपयोगिता और भविष्य में मिलने वाले लाभ का आकलन जरूर करें। लंबे समय से परेशान कर रही किसी समस्या का समाधान मिलने से मन हल्का होगा। इससे आप नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे।आर्थिक मामलों में आमदनी और खर्च के बीच तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें और केवल दिखावे या जल्दबाजी में खरीदारी न करें। कीमती सामान, पैसों और जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखें। छोटी-सी लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। किसी महत्वपूर्ण योजना पर आगे बढ़ने से पहले उनकी राय जरूर लें। आपसी सहयोग से पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियां आसानी से पूरी हो सकती हैं।करियर: कारोबार के विस्तार और नई योजनाओं के लिए दिन अनुकूल है।आर्थिक स्थिति: निवेश और खर्च में सावधानी बरतें।प्रेम और परिवार: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।सेहत: अपनी दिनचर्या और खान-पान पर ध्यान दें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।