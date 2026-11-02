साप्ताहिक लकी राशिफल: इन 4 राशि वालों के लिए खास रहेगा नवंबर का पहला सप्ताह, धन लाभ और सफलता के बनेंगे योग

Weekly Lucky Horoscope 02 to 08 November 2026: शुक्रादित्य और बुधादित्य योग के साथ नवंबर का पहला सप्ताह प्रारंभ हो चुका है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 02 से 08 नवंबर तक इन योगों का शुभ प्रभाव बना रहेगा, जिसका असर सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, यह सप्ताह साल के बड़े त्योहारों के लिहाज से भी खास रहने वाला है। बता दें कि 5 नवंबर को रमा एकादशी, 6 को धनतेरस और 7 को छोटी दिवाली के साथ अगले दिन यानी 8 नवंबर 2026 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। ग्रहों की विशेष स्थिति और तीज-त्योहारों का संयोग इस सप्ताह को और खास बना रहा है। ऐसे में कुछ राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद भाग्यशाली रह सकता है। इन जातकों को धन लाभ के साथ करियर और कारोबार में सफलता मिलने के योग बनेंगे। साथ ही मान-सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। आइए जानते हैं इन भाग्यशाली राशियों के बारे में।