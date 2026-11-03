लव राशिफल 04 नवंबर: कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वालों को मिलेगा पार्टनर का साथ, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां

1 of 13 4 नवंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Love Rashifal 04 November 2026: प्यार और रिश्तों के लिहाज से 4 नवंबर 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज ग्रहों और नक्षत्रों की चाल आपके प्रेम जीवन में कई तरह के बदलाव ला सकती है। किसी राशि के जातकों के रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा, तो कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ छोटी-मोटी गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वहीं, शादीशुदा लोगों के लिए भी आपसी समझ, विश्वास और तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का प्रेम राशिफल। जानिए किसे मिलेगा सच्चा प्यार, किसके रिश्ते में बढ़ेगी नजदीकियां और किन लोगों को अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में खुशियों और रोमांस का माहौल बना रह सकता है। पार्टनर के साथ बातचीत करने और एक-दूसरे को समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अगर मन में कोई बात है, तो उसे खुलकर साझा करें। इससे रिश्ते में भरोसा और नजदीकियां बढ़ेंगी। वहीं, सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आगे चलकर एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत बन सकती है।

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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज आपके प्रेम संबंधों में प्यार के साथ-साथ विश्वास भी मजबूत होगा। पार्टनर की भावनाओं को समझने और उनकी छोटी-छोटी खुशियों का ख्याल रखने से रिश्ता और गहरा हो सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। वहीं, सिंगल जातकों का दिल किसी पुराने परिचित के लिए धड़क सकता है। अपनी भावनाओं को समझने के बाद ही आगे बढ़ें।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज प्रेम संबंधों में बातचीत के जरिए कई उलझनों को दूर करने का मौका मिलेगा। पार्टनर के साथ भविष्य या किसी खास योजना को लेकर चर्चा हो सकती है। अपनी बात रखने के साथ उनकी भावनाओं को सुनना भी जरूरी रहेगा। सिंगल जातकों के लिए दिन दिलचस्प हो सकता है। किसी दोस्त या सोशल मीडिया के जरिए नए व्यक्ति से जान-पहचान बढ़ने के संकेत हैं।

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