फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 04 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 04 नवंबर: कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वालों को मिलेगा पार्टनर का साथ, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां

Tue, 03 Nov 2026 03:42 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 03 Nov 2026 03:42 PM IST
सार

आज 04 नवंबर 2026 का लव राशिफल जानें। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के प्रेम जीवन में क्या बदलाव आएंगे? जानिए किस राशि के जातकों को मिलेगा पार्टनर का प्यार, कहां बढ़ेगा रोमांस और किन रिश्तों में आ सकती हैं दूरियां।

विज्ञापन
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 04 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
4 नवंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Love Rashifal 04 November 2026: प्यार और रिश्तों के लिहाज से 4 नवंबर 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज ग्रहों और नक्षत्रों की चाल आपके प्रेम जीवन में कई तरह के बदलाव ला सकती है। किसी राशि के जातकों के रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा, तो कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ छोटी-मोटी गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वहीं, शादीशुदा लोगों के लिए भी आपसी समझ, विश्वास और तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का प्रेम राशिफल। जानिए किसे मिलेगा सच्चा प्यार, किसके रिश्ते में बढ़ेगी नजदीकियां और किन लोगों को अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी।

Trending Videos
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 04 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज प्रेम जीवन में खुशियों और रोमांस का माहौल बना रह सकता है। पार्टनर के साथ बातचीत करने और एक-दूसरे को समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अगर मन में कोई बात है, तो उसे खुलकर साझा करें। इससे रिश्ते में भरोसा और नजदीकियां बढ़ेंगी। वहीं, सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आगे चलकर एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत बन सकती है।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 04 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज आपके प्रेम संबंधों में प्यार के साथ-साथ विश्वास भी मजबूत होगा। पार्टनर की भावनाओं को समझने और उनकी छोटी-छोटी खुशियों का ख्याल रखने से रिश्ता और गहरा हो सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। वहीं, सिंगल जातकों का दिल किसी पुराने परिचित के लिए धड़क सकता है। अपनी भावनाओं को समझने के बाद ही आगे बढ़ें।

विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 04 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
आज प्रेम संबंधों में बातचीत के जरिए कई उलझनों को दूर करने का मौका मिलेगा। पार्टनर के साथ भविष्य या किसी खास योजना को लेकर चर्चा हो सकती है। अपनी बात रखने के साथ उनकी भावनाओं को सुनना भी जरूरी रहेगा। सिंगल जातकों के लिए दिन दिलचस्प हो सकता है। किसी दोस्त या सोशल मीडिया के जरिए नए व्यक्ति से जान-पहचान बढ़ने के संकेत हैं।

विज्ञापन
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 04 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज आपको पार्टनर का प्यार और भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अगर रिश्ते में पहले से कोई नाराजगी चल रही है, तो उसे दूर करने के लिए पहल कर सकते हैं। प्यार और समझदारी से बातचीत करने पर स्थितियां बेहतर होंगी। सिंगल जातकों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। किसी के प्रति आकर्षण बढ़ने से प्रेम की नई शुरुआत संभव है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed