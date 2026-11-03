Love Rashifal 04 November 2026: प्यार और रिश्तों के लिहाज से 4 नवंबर 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज ग्रहों और नक्षत्रों की चाल आपके प्रेम जीवन में कई तरह के बदलाव ला सकती है। किसी राशि के जातकों के रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा, तो कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ छोटी-मोटी गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वहीं, शादीशुदा लोगों के लिए भी आपसी समझ, विश्वास और तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का प्रेम राशिफल। जानिए किसे मिलेगा सच्चा प्यार, किसके रिश्ते में बढ़ेगी नजदीकियां और किन लोगों को अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी।
लव राशिफल 04 नवंबर: कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वालों को मिलेगा पार्टनर का साथ, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 03 Nov 2026 03:42 PM IST
सार
आज 04 नवंबर 2026 का लव राशिफल जानें। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के प्रेम जीवन में क्या बदलाव आएंगे? जानिए किस राशि के जातकों को मिलेगा पार्टनर का प्यार, कहां बढ़ेगा रोमांस और किन रिश्तों में आ सकती हैं दूरियां।
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