राशिफल 04 नवंबर: मेष, सिंह और मकर राशि वालों के लिए खुशखबरी, धन लाभ और तरक्की के योग

1 of 13 04 नवंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Rashifal 04 November 2026: बुधवार, 4 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए क्या नई खुशियां, चुनौतियां और अवसर लेकर आया है? ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का सभी राशियों के जीवन पर खास प्रभाव पड़ सकता है। किसी राशि के जातकों को करियर और कारोबार में सफलता मिल सकती है, तो किसी को आर्थिक मामलों और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। आइए जानते हैं आज का दैनिक राशिफल और समझते हैं कि मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जानिए नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और भाग्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए कितना शुभ रहने वाला है। साथ ही जानें आज का शुभ रंग, शुभ अंक और दिन को बेहतर बनाने के खास ज्योतिषीय उपाय।

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मेष राशि

आज का दिन आपके जीवन में सुकून, खुशियां और सकारात्मकता लेकर आ सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और अपने प्रिय के साथ बिताए गए खूबसूरत पल मन को प्रसन्न रखेंगे। वैवाहिक जीवन में भी खुशियों की बहार रहेगी। जीवनसाथी को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि, सम्मान या प्रमोशन मिलने के संकेत हैं, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल बन सकता है। संतान के भविष्य को लेकर परिवार में महत्वपूर्ण चर्चा होगी और आप उनकी पढ़ाई या करियर के संबंध में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या किसी नए कोर्स से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। अपनी जरूरतों के लिए खरीदारी करने का मन बनेगा। साथ ही, किसी सरकारी योजना का लाभ मिलने की संभावना भी है।

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वृषभ राशि

आज का दिन नई जिम्मेदारियों के साथ तरक्की के अवसर भी लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण काम सौंपा जा सकता है, जिसमें अपनी योग्यता साबित करने का अच्छा मौका मिलेगा। आपकी मेहनत, ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा। सरकारी योजनाओं या सुविधाओं का लाभ मिलने के भी संकेत हैं। हालांकि, छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद में पड़ने से बचें, क्योंकि इससे आपका समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ हो सकते हैं। यदि लंबे समय से अपने घर का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठ सकता है। लोन या आर्थिक सहायता मिलने की संभावना भी बन रही है। धैर्य के साथ आगे बढ़ें और बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें।

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मिथुन राशि

आज आप पूरे उत्साह के साथ अपने कामकाज को आगे बढ़ाने में जुटे रहेंगे। समय पर जिम्मेदारियां पूरी करने की आपकी कोशिश अच्छे परिणाम दे सकती है। आपकी मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार लोगों के बीच आपकी अलग पहचान बनाएंगे। कार्यक्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। व्यापार करने वालों के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना विशेष रूप से जरूरी होगा। आपकी अच्छी गुणवत्ता ही ग्राहकों का भरोसा बढ़ाएगी और प्रतिष्ठा मजबूत करेगी। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करके अपनी गोपनीय जानकारी साझा न करें। विरोधियों या आलोचकों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने अनुभव और विवेक के आधार पर निर्णय लें। आज आपकी सफलता का रास्ता मेहनत, अनुशासन और समझदारी से होकर गुजरेगा।

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