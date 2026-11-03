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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Rashifal 04 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 04 नवंबर: मेष, सिंह और मकर राशि वालों के लिए खुशखबरी, धन लाभ और तरक्की के योग

Tue, 03 Nov 2026 03:46 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 03 Nov 2026 03:46 PM IST
सार

4 नवंबर 2026, बुधवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? जानिए मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशियों का आज का राशिफल। पढ़ें आज का लव लाइफ, करियर, धन, व्यापार और स्वास्थ्य से जुड़ा भविष्यफल और जानें कैसा रहेगा आपका पूरा दिन।

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Aaj Ka Rashifal 04 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
04 नवंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Rashifal 04 November 2026: बुधवार, 4 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए क्या नई खुशियां, चुनौतियां और अवसर लेकर आया है? ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का सभी राशियों के जीवन पर खास प्रभाव पड़ सकता है। किसी राशि के जातकों को करियर और कारोबार में सफलता मिल सकती है, तो किसी को आर्थिक मामलों और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। आइए जानते हैं आज का दैनिक राशिफल और समझते हैं कि मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जानिए नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और भाग्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए कितना शुभ रहने वाला है। साथ ही जानें आज का शुभ रंग, शुभ अंक और दिन को बेहतर बनाने के खास ज्योतिषीय उपाय।

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Aaj Ka Rashifal 04 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज का दिन आपके जीवन में सुकून, खुशियां और सकारात्मकता लेकर आ सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और अपने प्रिय के साथ बिताए गए खूबसूरत पल मन को प्रसन्न रखेंगे। वैवाहिक जीवन में भी खुशियों की बहार रहेगी। जीवनसाथी को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि, सम्मान या प्रमोशन मिलने के संकेत हैं, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल बन सकता है। संतान के भविष्य को लेकर परिवार में महत्वपूर्ण चर्चा होगी और आप उनकी पढ़ाई या करियर के संबंध में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या किसी नए कोर्स से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। अपनी जरूरतों के लिए खरीदारी करने का मन बनेगा। साथ ही, किसी सरकारी योजना का लाभ मिलने की संभावना भी है।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज का दिन नई जिम्मेदारियों के साथ तरक्की के अवसर भी लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण काम सौंपा जा सकता है, जिसमें अपनी योग्यता साबित करने का अच्छा मौका मिलेगा। आपकी मेहनत, ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा। सरकारी योजनाओं या सुविधाओं का लाभ मिलने के भी संकेत हैं। हालांकि, छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद में पड़ने से बचें, क्योंकि इससे आपका समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ हो सकते हैं। यदि लंबे समय से अपने घर का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठ सकता है। लोन या आर्थिक सहायता मिलने की संभावना भी बन रही है। धैर्य के साथ आगे बढ़ें और बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
आज आप पूरे उत्साह के साथ अपने कामकाज को आगे बढ़ाने में जुटे रहेंगे। समय पर जिम्मेदारियां पूरी करने की आपकी कोशिश अच्छे परिणाम दे सकती है। आपकी मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार लोगों के बीच आपकी अलग पहचान बनाएंगे। कार्यक्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। व्यापार करने वालों के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना विशेष रूप से जरूरी होगा। आपकी अच्छी गुणवत्ता ही ग्राहकों का भरोसा बढ़ाएगी और प्रतिष्ठा मजबूत करेगी। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करके अपनी गोपनीय जानकारी साझा न करें। विरोधियों या आलोचकों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने अनुभव और विवेक के आधार पर निर्णय लें। आज आपकी सफलता का रास्ता मेहनत, अनुशासन और समझदारी से होकर गुजरेगा।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज आपको अपने लक्ष्य से भटकने के बजाय पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना होगा। कार्यक्षेत्र में अनुशासन और निरंतर प्रयास आपको सफलता के करीब ले जा सकते हैं। किसी काम में मनचाहा परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़े, तो पीछे न हटें। स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर भी सजग रहना जरूरी है। काम की व्यस्तता में खान-पान और दिनचर्या की अनदेखी न करें। आर्थिक लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें और जरूरी समझौतों या भुगतानों का लिखित रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। किसी कानूनी मामले में जल्दबाजी से फैसला लेने के बजाय सभी तथ्यों को अच्छी तरह समझें। सरकारी योजनाओं के माध्यम से कोई बड़ा निवेश करने या नई योजना शुरू करने का विचार मन में आ सकता है। उचित जानकारी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम आगे चलकर लाभकारी साबित हो सकता है।

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