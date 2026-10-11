आज का राशिफल: मीन राशि वालों के रिश्तों में बढ़ेगा प्रेम, धन और करियर के मामले में कैसा रहेगा दिन?

विज्ञापन

मीन राशि: मीन राशि के लोग संवेदनशील, कल्पनाशील और दयालु स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं। इसे जल तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, आध्यात्मिकता, विवेक, धर्म और शुभता के कारक माने जाते हैं।