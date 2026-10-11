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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 12 October 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वालों के रिश्तों में बढ़ेगा प्रेम, धन और करियर के मामले में कैसा रहेगा दिन?

Mon, 12 Oct 2026 03:57 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 12 Oct 2026 03:57 AM IST
सार

यदि आपकी कोई गलती सामने आती है तो उसे स्वीकार करने में संकोच न करें। आपकी विनम्रता, सच्चाई और समझदारी आज रिश्तों में फिर से मिठास घोलने का काम करेगी।

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Aaj ka meen rashifal 12 October 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि: मीन राशि के लोग संवेदनशील, कल्पनाशील और दयालु स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं। इसे जल तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, आध्यात्मिकता, विवेक, धर्म और शुभता के कारक माने जाते हैं।
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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देती नजर आएंगी। दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से हो सकती है और इसके बाद भी सकारात्मक घटनाएं आपका उत्साह बनाए रखेंगी। पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन संयम और सम्मान से बात करेंगे तो स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में छोटी बातों को बेवजह बड़ा बनाने से बचें। यदि आपकी कोई गलती सामने आती है तो उसे स्वीकार करने में संकोच न करें। आपकी विनम्रता, सच्चाई और समझदारी आज रिश्तों में फिर से मिठास घोलने का काम करेगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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